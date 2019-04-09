На координатора «Открытой России» в Краснодаре Яну Антонову завели уголовное дело о «нежелательной организации» из-за репостов

К координатору «Открытой России» в Краснодаре Яне Антоновой 9 апреля пришли с обысками, отвезли на допрос по уголовному делу и отпустили

О возбуждении в отношении Антоновой уголовного дела стало известно утром. В качестве свидетеля по делу обыскали одного из активистов «Экологической вахты по Северному Кавказу». Адвокаты Александр Валявский и Евгений Сащенко сообщили порталу Юга.ру, что дело против Антоновой возбуждено по 284.1 (Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). Защитники отметили, что это третье дело в России по этой статье (первое было заведено в январе на активистку «Открытой России» из Ростова-на-Дону Анастасию Шевченко, второе — в марте, против журналиста «МБХ-медиа» из Екатеринбурга Максима Верникова — прим.).

По словам Валявского, в 6 утра домой к Антоновой ворвались с обыском люди в масках, забрали у нее телефон, запретили общаться и никуда не выпускали. После обыска ее доставили в следственный отдел Западного округа на допрос. Адвокаты добились, чтобы меру пресечения Антоновой не избирали, и ее отпустили. «Любой из нас может оказаться в такой ситуации: сделать репост, сначала это будет административное дело, потом еще одно — за второй репост, а за третий — будет уже уголовное, — сказал Валявский. — Сейчас она допрошена в качестве подозреваемой, в течение нескольких дней мы подготовим возражение на это подозрение».