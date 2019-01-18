В Краснодаре на координатора «Открытой России» Антонову завели дело после публикации поста о нехватке школ

Зампрокурора Краснодара постановил возбудить в отношении местного координатора движения «Открытая Россия», детского хирурга Яны Антоновой дело об участии в деятельности нежелательной в РФ организации

В постановлении прокурора (имеется в распоряжении Юга.ру) сказано, что речь идет о посте Антоновой в фейсбуке от 26 ноября, в котором она поделилась записью из группы «Открытая Россия // Краснодарский край». На видео указывается на нехватку школ в Краснодаре, в связи с чем участники движения направили в Госдуму более 400 писем с требованием помочь в решении проблемы из федерального центра. Всего репост видео сделали более 120 человек.

«Поводом для возбуждения против меня административного дела стала публикация видео с символикой российского общественного движения "Открытая Россия", в котором рассказывается об обращении к депутатам Государственной Думы России с просьбой профинансировать из федерального бюджета строительство десяти школ в Краснодаре на тысячу ученических мест каждая», — сообщила Антонова.

Антонову привлекают к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Из постановления следует, что претензия правоохранителей заключается в том, что в видео содержится символика «Открытой России», а на странице «Открытая Россия // Краснодарский край» имеется ссылка на ресурс openrussia.org, который заблокирован в РФ по решению органов госвласти, так как в 2017 году Генпрокуратура признала организацию нежелательной. В ведомстве тогда подчеркивали, что решение касается только британской организации «Открытая Россия» и на работе общественно-сетевого движения организации в России не отразится.

«Антонова опубликовала в открытом доступе видеоматериал с символикой нежелательной на территории РФ Open Russia Civic ("Открытая Россия"), размещенный в сообществе "Открытая Россия // Краснодарский край", в котором имеется ссылка на заблокированный по решению Генпрокуратуры сайт openrussia.org. (…) Признание организации нежелательной влечет запрет на распространение материалов, издаваемых ею», — говорится в тексте постановления.

По словам адвоката Антоновой Александра Валявского, дело об административном правонарушении было возбуждено на основании рапорта сотрудников ФСБ.

«Безграничное усмотрение правоохранительных органов приводит к произволу, по сути Яну Геннадьевну преследуют за выражение своих убеждений и мнения. Преследовать за публикации об обращении к депутатам Госдумы о нехватке школ — это очень странно и даже как-то глупо», — заявил Валявский порталу Юга.ру. Отметим, что на странице у Антоновой есть и другие репосты со страницы «Открытая Россия // Краснодарский край».

Ранее Антонову уже привлекали к административной ответственности по статье 20.33 КоАП за членство в «Открытой России». Дело было заведено после проведения 29 апреля акции «Надоел» против очередного срока президента России Владимира Путина. Сама активистка тогда заявляла, что работники прокуратуры могли перепутать «Открытую Россию» с одноименной британской организацией, которая была признана нежелательной в России.