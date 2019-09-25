В Краснодар привезли еще два новых трамвая

Вагоны прибыли в Восточное депо. После настройки и обкатки их выпустят на линию, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В феврале город получил 1 млрд рублей на покупку 33 новых трамвайных вагонов. Первый трамвай с Усть-Катавского завода отправили в Краснодар в середине июля. Он вышел на маршрут уже 8 августа. До конца месяца в краевой центр приехали еще четыре новых трамвая. Они работают на маршрутах № 5 и 8.

Всего из казны Краснодарского края в течение трех лет планируют выделить 3 млрд рублей на обновление трамваев. За это время хотят купить более 100 низкопольных вагонов.