В Краснодар привезли еще два новых трамвая
В Краснодар 24 сентября доставили еще два новых трамвая
Вагоны прибыли в Восточное депо. После настройки и обкатки их выпустят на линию, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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В феврале город получил 1 млрд рублей на покупку 33 новых трамвайных вагонов. Первый трамвай с Усть-Катавского завода отправили в Краснодар в середине июля. Он вышел на маршрут уже 8 августа. До конца месяца в краевой центр приехали еще четыре новых трамвая. Они работают на маршрутах № 5 и 8.
Всего из казны Краснодарского края в течение трех лет планируют выделить 3 млрд рублей на обновление трамваев. За это время хотят купить более 100 низкопольных вагонов.
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