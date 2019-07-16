В Краснодар отправили первый построенный по заказу мэрии трамвай

В Краснодар с Усть-Катавского завода в июле отправили трамвай, построенный по заказу мэрии

Ожидается, что вагон прибудет в краевой центр в ближайшие дни. Вместе с первым трамваем приедут наладчики, которые настроят вагон и примут участие в тестовых испытаниях, сообщили 16 июля в пресс-службе администрации Краснодара. Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что еще три трамвая город получит до конца месяца. «Для нас особенно важно испытание летом — нужно проверить трамвай в наиболее жарких погодных условиях. И самую главную оценку ему дадут, конечно, пассажиры. Вместе проверим новую технику в работе», — сказал глава города.

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Всего в этом году на маршруты выйдут 35 новых трамваев: 31 односекционный и 4 трехсекционных. Все новые трамваи низкопольные — в них предусмотрены условия для маломобильных жителей. Вагоны оборудованы кондиционерами, радиоинформаторами, площадкой для инвалидных колясок. В салонах установят мультимедийные системы информирования пассажиров, где будут транслировать информацию о маршруте и остановках, а также новостной, справочный и другой контент.

«Этот трамвай во многом — эксклюзивная модель для Краснодара. По заказу администрации города в нем установили кондиционеры в полтора раза мощнее, чем для других регионов России. Разработали индивидуальный дизайн», — рассказал главный конструктор Усть-Катавского вагоностроительного завода Олег Слепов. Средняя скорость такого трамвая составляет 62 км/ч, максимальная — 75 км/ч. В салоне есть светодиодное освещение, 33 места для сидения. Он вмещает до 187 пассажиров. До 1 км трамвай сможет ехать автономным ходом. Завод уже выпустил 315 трамваев этой серии. Их эксплуатируют в 22 городах России.

«Усть-Катавский вагоностроительный завод» имени С. М. Кирова расположен в Челябинской области. Предшественник предприятия — железодетальный завод — был основан в 1758 году. Завод выпускает трамваи с 1901 года — тогда же несколько вагонов были отправлены в Екатеринодар.