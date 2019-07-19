В Краснодар едет первый трамвай нового поколения. Мы побывали на заводе и посмотрели, как его делают

Юга.ру побывали на Усть-Катавском заводе, где делают трамваи для Краснодарского края, и узнали о них все.

В Краснодар прибывает первый односекционный трамвай нового поколения, а до конца декабря город получит еще 34 современных вагона. Это самое масштабное обновление в истории местного трамвайного парка. Сейчас мы ждем модель 71-623-04. Она была разработана на Усть-Катавском вагоностроительном заводе по специальному заказу Краснодара, с учетом наших климатических условий. Делегация из администрации Краснодара под руководством вице-мэра Артема Доронина побывала на производстве и посмотрела, как создаются новые краснодарские вагоны, насколько мощны их кондиционеры и откуда в трамвае Wi-Fi. Вместе с ними там побывала и фотокорреспондент Юга.ру Елена Синеок.

Где собирают? Трамваи для Краснодара собирает легендарный Усть-Катавский вагоностроительный завод. Это в Челябинской области. Именно здесь появились на свет трамваи Российской империи. Отсюда же, в 1901-м, первые вагоны отправились в Екатеринодар.

В 1970-х предприятие участвовало в крупнейшем отечественном космическом проекте «Энергия-Буран». Сегодня завод входит в состав «Роскосмоса» и занимается, помимо прочего, производством деталей для космической отрасли. Именно Усть-Катав — родина наших квадратных «восьмерок» и «пятерок».

Модель 71-605 производства Усть-Катавского завода ― мировой рекордсмен. За годы производства было выпущено 14 991 таких вагонов, что сделало серию самой многочисленной в мире. В Краснодарском трамвайном парке до сих пор «трудятся» 85 таких вагонов ― это знаменитые красные «квадратные» трамваи, которые курсируют по маршрутам №4, №5, №8, №9, №10, №12, №20 и №22. Среди них — самый старший работающий в городе трамвай, который недавно отметил 41-летие и 2 400 000 км пробега.

Общая площадь трамвайного корпуса Усть-Катавского вагоностроительного завода составляет более 31 тысячи квадратных метров. Производственная мощность ― 100 односекционных вагонов в год, одновременно на конвейере могут собираться 11 вагонов. Такую скорость обеспечивают 368 специалистов производства, работающих в опытно-конструкторском отделе, механо-сборочном и сборочно-сварочном цехах, а также 42 сотрудника бэк-офиса.

История Усть-Катавского вагоностроительного завода начинается в середине XVIII века. В то время из мощностей здесь числились мельница, лесопилка, столярная мастерская и небольшая верфь, на которой строили баржи. «Крутили» все это производство десять водяных колес. В конце века завод продали Южно-Уральскому анонимному металлургическому обществу, основанному бельгийскими инженерами. Именно они изменили судьбу завода, полностью реконструировав его под выпуск железнодорожных вагонов. Провели электричество, оснастили новейшими станками, даже в организации труда ввели последние европейские стандарты. Полвека новый завод без устали выпускал тяжелые вагоны для железной дороги.



Трамваями Усть-Катав занялся уже в XX веке. В 1901 году собрал и отправил первые вагоны в Тифлис и Екатеринодар. В 1950-е годы здесь открылось собственное конструкторское бюро, в котором разработали около 20 моделей. И здесь же инженеры завода модернизировали базовую модель 71-623 по краснодарскому спецзаказу.

В этом году Усть-Катавский завод заключил контракты на 46 односекционных и 4 трехсекционных трамвая. За исключением 11 единиц, все это заказ из Краснодара. На заводе говорят, что Краснодар сейчас — стратегический партнер и поэтому выкладываются по полной. Сборку одного трамвая заканчивают за неделю, и трудится над ним десяток мастеров: от сварщиков до экспертов по электронике.

Как собирают? Краснодарская делегация посетила цеха трамвайного корпуса и посмотрела, как идет сборка трамваев.

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Трамваи собирают на стапелях, как самолеты или корабли. Трамвай ― это гигантский многотонный конструктор. Снизу рама, сверху кузов, снаружи обшивка, внутри оборудование. Главные люди на сборке ― это слесари механо-сборочных работ, электромонтажники, сборщики изделий из стеклопластика. Для производства вагонов используется черный и цветной металл: прокат, продукты литейного и кузнечно-прессового производства российских заводов. Электродвигатели, контроллеры, сложную механику заказывают у мировых производителей. Существуют и отечественные аналоги, но все-таки в новейших моделях выбор сделан в пользу экономичных, компактных и мощных асинхронных двигателей. Они и служат дольше, и в сложных дорожных ситуациях надежнее. Для Краснодара базовая «начинка» трамвая претерпела серьезный апгрейд. Главное отличие ― мощная система кондиционирования с функцией климат-контроля. Связано это, разумеется, с климатическими особенностями города ― способам борьбы с краснодарской жарой еще на этапе обсуждения технического задания уделили особое внимание.

Олег Слепов, главный конструктор Усть-Катавского вагоностроительного завода: «Вписать систему кондиционирования в вагон ― непростая задача для инженеров. Сама конструкция трамвайного вагона (большие окна, большая площадь нагрева), и условия его эксплуатации (остановки каждые 3-5 минут) существенно осложняет поддержание комфортного климата. В предыдущих моделях мощность систем не превышала 24 кВт, но практика показала, что для Краснодара этого недостаточно. Разработкой уникальной системы, адаптированной под краснодарские условия, мы занимались совместно со специалистами ЗАО «Автоматика Транс Климат». Нам пришлось перекомпоновать крышу и уменьшить в размерах силовые ящики, переконструировать систему подачи воздуха в салон. И мы справились ― Краснодар первым в России получит трамваи с кондиционерами на 36 кВт».

Еще одна интересная особенность, которая сейчас есть у всех новых трамваев — оборудование для рекуперации электроэнергии. Теперь это стандартная опция. Что это значит: энергия торможения не «улетает» в пустоту, а сохраняется и возвращается обратно в контактную сеть. Таким образом, трамвай, тормозя, делится электричеством с соседями по линии. А еще заряжает свой аккумулятор — случись авария на проводах, этот запас позволит вагону ехать без тока целый километр. Суммарно оборудование для рекуперации может сэкономить до 30% электроэнергии, утверждают инженеры. Другие новшества коснулись безопасности проезда и комфорта пассажиров. В вагонах четвертого поколения появились более современные дверные системы с кнопками вызова, которые позволяют адресно открывать именно те двери, перед которыми находятся люди. Такое решение должно помочь сохранить микроклимат в салоне.

Какие еще изменения: добавились механические откидные пандусы для колясок;

улучшили тепло- и шумоизоляцию;

обновили систему пассивной безопасности (комплекс конструктивных элементов, минимизирующий риски при ДТП).

Отдельная «космическая» история ― мультимедийная система салона и так называемый транспортный информационный комплекс.

Олег Слепов, главный конструктор Усть-Катавского вагоностроительного завода: «Нам поставили задачу удовлетворить все потребности пассажиров. Поэтому мы оснастили вагоны USB-зарядками, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, системой «Говорящий город», мониторами и колонками. На экраны будет выводиться актуальная информация о маршруте и остановках трамвая, экстренные сводки от МЧС и Единой дежурно-диспетчерской службы. И, конечно, городской новостной контент».

«Говорящий Город» (Speaking City) — разработка петербургских инженеров, система, позволяющая инвалидам по зрению и другим маломобильным группам населения, в том числе, инвалидам-колясочникам, самостоятельно ориентироваться в городе. Состоит из личного абонентского устройства и специального оборудования, которое ставится на объектах транспортной и городской инфраструктуры. Пользователь получает голосовое сообщение об объекте в радиусе 10 метров ― например, извещение о номере и маршруте трамвая, а также может запросить звуковой сигнал, который поможет сориентироваться в пространстве. Работает система с использованием навигатора GPS или ГЛОНАСС.



Юга.ру выяснили, что эта система уже работает в Краснодаре — краснодарское отделение Всероссийского общества слепых сообщило нам, что закупило партию абонентских устройств около ста штук и раздало самым нуждающимся; кроме того, их выдают в аренду в отделениях соцзащиты.

Что касается Wi-Fi в вагонах, то для него будет использоваться спутниковый интернет посредством роутера, находящийся в вагоне. По расчетам мэрии, этой скорости должно хватить для решения повседневных задач пассажиров.

Когда корпус трамвая готов, его красят (металлические части — направо, пластиковые — налево) и сушат специальными лампами. Нам рассказали, что сегодня каждый город-заказчик (завод сотрудничает с 20 муниципальными образованиями) стремится привнести в дизайн что-то свое, особенное, вписать трамваи в городскую среду.

Олег Слепов, главный конструктор Усть-Катавского вагоностроительного завода: ― Дизайн новых трамваев разрабатывали специально для Краснодара. Индивидуально подбирали и цветовую гамму, и стиль рисунка. Администрация города дала точные указания, как должен выглядеть трамвай. Обсудили не только сочетание цветов, но даже схему окраски вагона. Еще один дизайнерский апгрейд ― усовершенствованная система блок-фар.

Окончательная сборка ― добавляют пассажирские сиденья, внутреннюю обшивку, вставляют стекла, проводят электронику. Особое внимание уделяют кабине водителя ― это одна из самых дорогих частей вагона. Не последняя деталь ― водительское кресло, которое должно быть максимально удобным.

Уже полностью собранный кузов при помощи промышленного домкрата ставят на «тележки» ― собственно, оси с колесами. Из цеха трамвай выезжает в погрузочную зону, где его помещают на автотрал, который доставит вагон в город-заказчик. Процесс сложный, требующий максимального опыта и особых технических находок. Большую часть используемых механизмов инженеры завода разработали и собрали своими руками.

А что Краснодар? До конца года в город должны поставить 35 трамваев модели 71-623-04 — это новейшая модификация известного оранжево-синего вагона 71-623 — и еще четыре трехсекционных трамвая модели 71-631-03.

Александр Грачев, директор МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление»: «На сегодняшний день на краснодарских маршрутах работает 21 трамвай модели 71-623. Средний возраст состава ― 6 лет, и за весь срок эксплуатации вагоны показали себя как надежные, экономичные, простые в обслуживании и ремонте. Отдельный плюс ― тот факт, что для их технического обслуживания и ремонта нам не нужно модернизировать ремонтную зону депо и закупать дополнительное оборудование. Эти преимущества распространяются и на новые составы 71-623-04».

Что дальше? Вместе с первым трамваем в Краснодар прибудет команда наладчиков, которые на месте настроят машину и проконтролируют тестовые испытания техники. Согласно условиям долгосрочного контракта, завод гарантирует оперативное решение любых вопросов эксплуатации и технической поддержки.

Евгений Первышов, мэр Краснодара: «Первый вагон, изготовленный по техническому заданию Краснодара, уже на пути в наш город и скоро выйдет на линию. Еще три получим до конца месяца. Для нас особенно важно испытание летом — нужно проверить трамвай в наиболее жарких погодных условиях. И самую главную оценку ему дадут, конечно, пассажиры. Вместе проверим новую технику в работе».

Новые низкопольные трамваи ― 31 односекционный и 4 трехсекционные ― поступят на службу в Восточное трамвайное депо до конца года. В КТТУ рассказали, где будут работать новые трамваи, это самые загруженные и востребованные маршруты: №4, №5, №8,№9, №10, №20 и №22. Эти вагоны ― начало обновления общественного транспорта Краснодара. В ближайшие три года на новые трамваи для Краснодара из краевого бюджета выделено 3 млрд рублей. Это означает, что для города хотят приобрести около 100 новых вагонов. Параллельно в Краснодаре будут работать над транспортной инфраструктурой. Краснодар ― один из немногих городов в стране, в 1990-2000-е избежавший демонтажа трамвайных рельсов. Сейчас власти говорят о планах по строительству новых линий. Трамвайные ветки не строили в Краснодаре около 20 лет. Администрация города уже заявила о проектировании и проработке четырех новых линий.