В Краснодар привезут 12 новых троллейбусов на автономном ходу

Для Краснодара в 2019 году сделают 12 новых троллейбусов с кондиционером и автономным ходом

Что это за троллейбусы? Их поставит завод ОАО «Транс-Альфа» в Вологде. Десять из них администрация города приобретет за счет денег из бюджета, еще два закупит «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление». Согласно конкурсной документации, это должны быть низкопольные машины с кондиционерами и возможностью автономного движения не менее 15 км. То есть троллейбус сможет отсоединять свои «рога» от сети и двигаться дальше без них. Помимо этого, в техзадание входят USB-разъемы для зарядки смартфонов и другой техники, система видеонаблюдения и Wi-Fi, функция понижения пола и откидная рампа для посадки пассажиров в инвалидных колясках.

Это вообще нормально?: Почему Галицкий будет финансировать реконструкцию кинотеатра «Аврора»

Зачем они вообще? О том, что такие троллейбусы нужны, власти заговорили, когда решили ликвидировать троллейбусные провода на улице Красной около кинотеатра «Аврора». Это решение тогда вызвало возмущение ряда общественных деятелей и горожан — одна краснодарка даже решила подавать заявление в полицию на мэра Евгения Первышова и Сергея Галицкого. Ходили слухи, что ликвидацию троллейбусной сети на этом участке пролоббировал именно бывший владелец «Магнита», который заключил с городской администрацией концессионное соглашение по ремонту «Авроры». Все 12 новых троллейбусов будут ездить именно по маршрутам, которые проходят по Красной.

Сколько денег на это потратят? Всего на приобретение десяти троллейбусов с автономным ходом решили выделить из городского бюджета 123 млн рублей, то есть одна машина стоит около 12,3 млн рублей. Кстати, на трехлетнюю программу по закупке новых трамваев предусмотрено 3 млрд рублей — но уже из краевой казны. Что это за завод? Вологодский механический завод работает с 1966 года, но производство троллейбусов и автобусов стало его основной деятельностью с 1994 года. С 1996 года он сотрудничает с чешским концерном «Шкода».



«Мы предъявили достаточно жесткие технические требования. Рассчитываю, что поставщик качественно и своевременно исполнит обязательства по контракту. Самое главное для нас — надежный и комфортный транспорт для горожан», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Когда приедут автономные троллейбусы? По контракту, говорит мэрия, новые машины должны приехать в Краснодар до 11 ноября. До этого на Красной продолжат работать автобусы (вот их измененная еще в мае схема движения). По мере формирования маршрута, пока будут приходить троллейбусы (не все сразу), они будут заменять автобусную технику, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Краснодара.