Власти Краснодара рассказали, когда приедут первые троллейбусы с автономным ходом
На вологодском заводе «Транс-Альфа» в августе начали собирать троллейбусы по заказу мэрии Краснодара
В этом году для краевого центра соберут 12 новых троллейбусов с кондиционером и автономным ходом. В пресс-службе администрации Краснодара 28 августа рассказали, что все машины приедут до 11 ноября, а первые троллейбусы — в ближайшие недели. Они будут иметь кондиционеры мощностью не менее 24 кВт, автономный ход на 15 км, автоматическую систему пожаротушения, USB-разъемы для зарядки телефонов, систему навигации и связи, место подключения для доступа к интернету через Wi-Fi, видеонаблюдение.
«В этом году мы дали старт самому масштабному обновлению общественного транспорта в современной истории Краснодара. До конца этого года жители смогут оценить удобство 47 новых трамваев и троллейбусов. Самое важное, чтобы поставщики выполнили свои обязательства в срок и мы получили комфортную и надежную технику. Дальше будем стараться сохранить темпы обновления, делать общественный транспорт комфортнее и удобнее для пассажиров», — пообещал мэр Евгений Первышов.
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Десять троллейбусов купит мэрия на деньги из бюджета, еще два приобретет «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление». Всего на покупку десяти троллейбусов с автономным ходом решили выделить из городского бюджета 123 млн рублей.
Кроме того, на трехлетнюю программу по закупке новых трамваев предусмотрено 3 млрд рублей. Их выделяют краевые власти. Всего за три года планируют купить более 100 низкопольных вагонов. В феврале город получил 1 млрд рублей на покупку 33 новых трамваев. Первый вагон с Усть-Катавского завода отправили в Краснодар в середине июля. Он вышел на маршрут уже 8 августа. 25 августа в Краснодар приехали два новых трамвая.
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