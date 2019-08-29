Власти Краснодара рассказали, когда приедут первые троллейбусы с автономным ходом

На вологодском заводе «Транс-Альфа» в августе начали собирать троллейбусы по заказу мэрии Краснодара

В этом году для краевого центра соберут 12 новых троллейбусов с кондиционером и автономным ходом. В пресс-службе администрации Краснодара 28 августа рассказали, что все машины приедут до 11 ноября, а первые троллейбусы — в ближайшие недели. Они будут иметь кондиционеры мощностью не менее 24 кВт, автономный ход на 15 км, автоматическую систему пожаротушения, USB-разъемы для зарядки телефонов, систему навигации и связи, место подключения для доступа к интернету через Wi-Fi, видеонаблюдение.

«В этом году мы дали старт самому масштабному обновлению общественного транспорта в современной истории Краснодара. До конца этого года жители смогут оценить удобство 47 новых трамваев и троллейбусов. Самое важное, чтобы поставщики выполнили свои обязательства в срок и мы получили комфортную и надежную технику. Дальше будем стараться сохранить темпы обновления, делать общественный транспорт комфортнее и удобнее для пассажиров», — пообещал мэр Евгений Первышов.

Десять троллейбусов купит мэрия на деньги из бюджета, еще два приобретет «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление». Всего на покупку десяти троллейбусов с автономным ходом решили выделить из городского бюджета 123 млн рублей.