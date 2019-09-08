Первый троллейбус с автономным ходом прибыл в Краснодар

На улицы Краснодара совсем скоро выедет более десятка новых современных троллейбусов, которые собираются на вологодском заводе «Транс-Альфа». Первый троллейбус с автономным ходом прибыл в депо №1. Теперь ему предстоит пройти обкатку и подготовку к полноценному выходу на маршрут. Машины оснащены системой кондиционирования, эффективной даже при температурах свыше 40 градусов, точкой доступа Wi-Fi и USB-разъемами.

Контракт на поставку 12-ти троллейбусов был заключен с предприятием в Вологде менее месяца назад. Ранее троллейбус модели 5298-01 получил награду в конкурсе «100 лучших товаров России». Всего же до конца года, по словам мэра Краснодара Евгения Первышова, должны выйти 35 новых трамваев, в том числе четыре трехсекционных, и 12 троллейбусов.

«Задача на ближайшие годы — сохранять темпы обновления парка общественного транспорта, развивать его и делать комфортнее и удобнее для пассажиров», — отметил мэр краевой столицы.