Еще два новых трамвая привезли в Краснодар

В Краснодар в ночь с 31 августа на 1 сентября привезли из Усть-Катавского завода еще два новых трамвая

Два новых вагона доставили в Восточное депо. Они выйдут на маршруты № 5,4,8 или 20, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Первый трамвай с Усть-Катавского завода отправили в Краснодар в середине июля. Он вышел на маршрут уже 8 августа. 25 августа в краевой центр приехали еще два новых трамвая.

Всего до конца года в город доставят 35 новых трамваев: 31 — односекционный и четыре трехсекционных.

Из бюджета Краснодарского края в течение трех лет планируют выделить 3 млрд рублей на обновление трамваев. За это время хотят купить более 100 низкопольных вагонов. В феврале город получил 1 млрд рублей на покупку 33 новых вагонов.