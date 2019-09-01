Еще два новых трамвая привезли в Краснодар

Краснодарский край

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В Краснодар в ночь с 31 августа на 1 сентября привезли из Усть-Катавского завода еще два новых трамвая

Два новых вагона доставили в Восточное депо. Они выйдут на маршруты № 5,4,8 или 20, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Первый трамвай с Усть-Катавского завода отправили в Краснодар в середине июля. Он вышел на маршрут уже 8 августа. 25 августа в краевой центр приехали еще два новых трамвая. 

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Всего до конца года в город доставят 35 новых трамваев: 31 — односекционный и четыре трехсекционных. 

Из бюджета Краснодарского края в течение трех лет планируют выделить 3 млрд рублей на обновление трамваев. За это время хотят купить более 100 низкопольных вагонов. В феврале город получил 1 млрд рублей на покупку 33 новых вагонов.

Кроме того, в этом году для Краснодара соберут 12 новых троллейбусов с кондиционером и автономным ходом. Все машины приедут до 11 ноября, а первые троллейбусы — в ближайшие недели. 

Краснодар Общественный транспорт Трамвай

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