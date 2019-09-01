Еще два новых трамвая привезли в Краснодар
В Краснодар в ночь с 31 августа на 1 сентября привезли из Усть-Катавского завода еще два новых трамвая
Два новых вагона доставили в Восточное депо. Они выйдут на маршруты № 5,4,8 или 20, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Первый трамвай с Усть-Катавского завода отправили в Краснодар в середине июля. Он вышел на маршрут уже 8 августа. 25 августа в краевой центр приехали еще два новых трамвая.
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Из бюджета Краснодарского края в течение трех лет планируют выделить 3 млрд рублей на обновление трамваев. За это время хотят купить более 100 низкопольных вагонов. В феврале город получил 1 млрд рублей на покупку 33 новых вагонов.
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