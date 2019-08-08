Новый трамвай вышел на маршрут в Краснодаре

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 8 августа запустили новый трамвай, который построили по заказу мэрии

Новый вагон пустили по маршруту № 5 улица Солнечная — улица 8 Марта. Трамвай в Краснодар привезли из Усть-Катавского завода. По заказу администрации города в нем установили кондиционеры в 1,5 раза мощнее, чем для других регионов России. 

Читайте также:

Вагон имеет индивидуальный дизайн. Его назвали «Кубань». Средняя скорость такого трамвая составляет 62 км/ч, максимальная — 75 км/ч. В салоне есть светодиодное освещение и 33 места для сидения. В нем могут одновременно ехать до 187 пассажиров. Предусмотрен автономный ход до 1 км. 

Юга.ру побывали на Усть-Катавском заводе, где делают трамваи для Краснодарского края, и узнали о них все. Материал можно почитать здесь.

Как сообщали Юга.ру, из бюджета Краснодарского края в течение трех лет планируют выделить 3 млрд рублей на обновление трамваев. За это время собирались купить более 100 низкопольных вагонов. В феврале город получил 1 млрд рублей на покупку 33 новых вагонов.

В апреле стало известно, что администрация Краснодара и Усть-Катавский вагоностроительный завод собираются подписать договор о поставке 27 трамваев. Однако через два дня уральский завод потребовал приостановить закупку. Они заявикили, что в заявке нарушены правила конкуренции. В конце апреля стало известно, что город все-таки заключил контракт на поставку 27 новых трамваев. Мэр краснодара Евгений Первышов 4 июня рассказал, что администрация города закупит дополнительные четыре трамвая. Это стало возможно, потому что мэрия сэкономила бюджетные деньги.

Краснодар Общественный транспорт Трамвай Транспорт

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Новости

Новый трамвай вышел на маршрут в Краснодаре
Двое мужчин на гидроцикле сбили женщину на SUP-серфе в Крыму
После столкновения внедорожника и автобуса под Новороссийском завели еще одно уголовное дело
Погибшими в ДТП с автобусом и внедорожником под Новороссийском оказались туристы из Челябинска
Троих пострадавших при падении автобуса в обрыв перевели на лечение в Краснодар
Следователи завели уголовное дело после падения автобуса в обрыв под Новороссийском

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале