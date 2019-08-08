Новый трамвай вышел на маршрут в Краснодаре

Новый вагон пустили по маршруту № 5 улица Солнечная — улица 8 Марта. Трамвай в Краснодар привезли из Усть-Катавского завода. По заказу администрации города в нем установили кондиционеры в 1,5 раза мощнее, чем для других регионов России.

Вагон имеет индивидуальный дизайн. Его назвали «Кубань». Средняя скорость такого трамвая составляет 62 км/ч, максимальная — 75 км/ч. В салоне есть светодиодное освещение и 33 места для сидения. В нем могут одновременно ехать до 187 пассажиров. Предусмотрен автономный ход до 1 км.

Юга.ру побывали на Усть-Катавском заводе, где делают трамваи для Краснодарского края, и узнали о них все. Материал можно почитать здесь .

Как сообщали Юга.ру, из бюджета Краснодарского края в течение трех лет планируют выделить 3 млрд рублей на обновление трамваев. За это время собирались купить более 100 низкопольных вагонов. В феврале город получил 1 млрд рублей на покупку 33 новых вагонов.

В апреле стало известно, что администрация Краснодара и Усть-Катавский вагоностроительный завод собираются подписать договор о поставке 27 трамваев. Однако через два дня уральский завод потребовал приостановить закупку. Они заявикили, что в заявке нарушены правила конкуренции. В конце апреля стало известно, что город все-таки заключил контракт на поставку 27 новых трамваев. Мэр краснодара Евгений Первышов 4 июня рассказал, что администрация города закупит дополнительные четыре трамвая. Это стало возможно, потому что мэрия сэкономила бюджетные деньги.