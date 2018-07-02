В Краснодаре в течение трех лет планируют купить более 100 низкопольных трамваев

В Краснодаре планируют в течение трех лет купить более 100 низкопольных трамваев с кондиционерами

Об этом написал помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

По его словам, краевой бюджет продолжит поддержку развития Краснодара. В приоритете несколько направлений. Одно из них — развитие общественного транспорта.

«В течении трех лет поэтапно заменят более 100 трамваев. Все они будут низкопольные с кондиционерами, в каждом — от одной до трех секций», — сообщил Вербицкий.

Еще одним направлением развития является строительство новых дорог и развязок.

«Один из главных проектов — это дорога, которая соединит улицу Володарского через Тихорецкую с трассой M4 "Дон". Даже не могу сказать, как давно таких проектов не реализовывали. В этом веке совершенно точно ничего подобного не было», — пояснил помощник главы города.