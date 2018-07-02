В Краснодаре в течение трех лет планируют купить более 100 низкопольных трамваев
В Краснодаре планируют в течение трех лет купить более 100 низкопольных трамваев с кондиционерами
Об этом написал помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.
По его словам, краевой бюджет продолжит поддержку развития Краснодара. В приоритете несколько направлений. Одно из них — развитие общественного транспорта.
«В течении трех лет поэтапно заменят более 100 трамваев. Все они будут низкопольные с кондиционерами, в каждом — от одной до трех секций», — сообщил Вербицкий.
Еще одним направлением развития является строительство новых дорог и развязок.
«Один из главных проектов — это дорога, которая соединит улицу Володарского через Тихорецкую с трассой M4 "Дон". Даже не могу сказать, как давно таких проектов не реализовывали. В этом веке совершенно точно ничего подобного не было», — пояснил помощник главы города.
Как сообщали Юга.ру, власти Кубани выделят Краснодару 3 млрд рублей на покупку новых трамваев.
С 20 апреля в общественном транспорте Краснодара проезд подорожал до 26 рублей. Однако директор МУП «КТТУ» Александр Грачев отметил, что в новый тариф не заложены средства на покупку новых единиц подвижного состава. Он также рассказал, что сейчас идет разработка программы модернизации предприятия и развития трамвайной сети в разные микрорайоны города.
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