На покупку 33 новых трамваев в 2019 году Краснодар получил 1 млрд рублей

Краснодар получил 1 млрд рублей на покупку в 2019 году 33 одно- и трехсекционных трамваев

«Поступление в 1 млрд рублей — первая часть. Важно оперативно и качественно провести все конкурсные процедуры, отработать механизм приобретения и поставки новых трамваев», — сказал Первшов.

Мэр Краснодара Евгений Первышов напомнил, что краевая администрация в течение трех лет выделит субсидию в 3 млрд рублей на новые трамваи.

Об этом сообщили 18 февраля на заседании гордумы. Всего хотят приобрести 27 одно- и 6 трехсекционных вагонов.

Мэр пояснил, что власти подготовили жесткие технические требования, в том числе по мощности системы кондиционеров в салонах. Трамваи хотят купить от отечественных производителей.

«После получения первой партии рассчитываем еще в этом году обратиться за остальной субсидией, чтобы в бюджетах 2020 и 2021 годов закрепить все этапы обновления трамвайного парка», — отметил он.

Директор департамента финансов Николай Лебедев уточнил, что из городского бюджета на покупку трамваев добавят 75,3 млн рублей.

В краснодарских трамвайных депо всего 268 вагонов, из них 156 трамваев нужно заменить.

В пресс-службе администрации Краснодара добавили, что каждый день в трамваях ездят 210 тыс. горожан. Этот вид транспорта перевозит 50% пассажиров от общего объема перевозок.