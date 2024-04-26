Росавиация планирует открыть аэропорт Элисты — первый из 11 закрытых с начала СВО

Международный аэропорт Элисты в Калмыкии возобновит полеты гражданской авиации с 3 мая. Аэропорт был закрыт с начала спецоперации в Украине

Пресс-служба Росавиации сообщила об открытии аэропорта Элисты в Калмыкии с 3 мая. Международный аэропорт закрыли в феврале 2022 года после начала СВО.

«Возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД», — добавили в ведомстве.