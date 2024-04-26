Росавиация планирует открыть аэропорт Элисты — первый из 11 закрытых с начала СВО

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  • © Фото: t.me/favt_ru/1941
    © Фото: t.me/favt_ru/1941

Международный аэропорт Элисты в Калмыкии возобновит полеты гражданской авиации с 3 мая. Аэропорт был закрыт с начала спецоперации в Украине

Пресс-служба Росавиации сообщила об открытии аэропорта Элисты в Калмыкии с 3 мая. Международный аэропорт закрыли в феврале 2022 года после начала СВО.

«Возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД», — добавили в ведомстве.

СМИ:

Аэропорт будет работать ежедневно с 9:00 до 19:00 часов по московскому времени. В сентябре 2023 года в аэропорту сделали капремонт, его пропускная способность после обновлений — 100 пассажиров в час. 

Напомним, что в декабре 2023 года в СМИ появилась информация о возможном открытии международного аэропорта Краснодара, однако Минобороны запретило его открывать для гражданских полетов.

Гражданские рейсы по-прежнему запрещены в аэропортах Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Курска, Липецка, Белгорода, Брянска и Воронежа.

Как писали Юга.ру, аэропорт Сочи возобновит единую перевозку на самолете и автобусе.

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