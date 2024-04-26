Качество воздуха в Краснодарском крае ухудшилось из-за африканской бури

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В городах Кубани качество воздуха ухудшилось до состояния вредного

Согласно данным сайта Accuweather, 26 апреля в Краснодаре, Сочи и Туапсе качество воздуха ухудшилось до вредного. Это произошло из-за большого количества пыли, которую принесло в регион ветром со стороны Сахары.

Краснодарцев ожидает аномально жаркий конец апреля:

Над Черным морем зафиксировали плохое (на ступень лучше вредного) качество воздуха. Аналогичная ситуация возникла и в Крыму, где пик бури уже прошел.

  • © Скриншот с сайта Accuweather
    © Скриншот с сайта Accuweather

Жители Краснодара также поделились кадрами бури в соцсетях. Горожане пошутили, что явление могло настигнуть регион из-за пыльных улиц, а не прийти из Африки.

Напомним, что жителям Краснодарского края до 14 мая запретили посещать леса из-за высокой опасности пожаров.

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