Качество воздуха в Краснодарском крае ухудшилось из-за африканской бури
В городах Кубани качество воздуха ухудшилось до состояния вредного
Согласно данным сайта Accuweather, 26 апреля в Краснодаре, Сочи и Туапсе качество воздуха ухудшилось до вредного. Это произошло из-за большого количества пыли, которую принесло в регион ветром со стороны Сахары.
Краснодарцев ожидает аномально жаркий конец апреля:
Над Черным морем зафиксировали плохое (на ступень лучше вредного) качество воздуха. Аналогичная ситуация возникла и в Крыму, где пик бури уже прошел.
Жители Краснодара также поделились кадрами бури в соцсетях. Горожане пошутили, что явление могло настигнуть регион из-за пыльных улиц, а не прийти из Африки.
Напомним, что жителям Краснодарского края до 14 мая запретили посещать леса из-за высокой опасности пожаров.