Качество воздуха в Краснодарском крае ухудшилось из-за африканской бури

В городах Кубани качество воздуха ухудшилось до состояния вредного

Согласно данным сайта Accuweather, 26 апреля в Краснодаре, Сочи и Туапсе качество воздуха ухудшилось до вредного. Это произошло из-за большого количества пыли, которую принесло в регион ветром со стороны Сахары.

Краснодарцев ожидает аномально жаркий конец апреля: Воздух прогреется до 35 °С

Над Черным морем зафиксировали плохое (на ступень лучше вредного) качество воздуха. Аналогичная ситуация возникла и в Крыму, где пик бури уже прошел.

© Скриншот с сайта Accuweather

Жители Краснодара также поделились кадрами бури в соцсетях. Горожане пошутили, что явление могло настигнуть регион из-за пыльных улиц, а не прийти из Африки.