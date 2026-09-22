Вышел трейлер фильма «Мазерати» о создателях легендарного автомобильного бренда. В главных ролях Аль Пачино, Энтони Хопкинс и Джессика Альба

«НМГ Кинопрокат» представил трейлер фильма «Мазерати». Кинолента посвящена истории создания бренда, который прошел путь от небольшого предприятия до одного из наиболее престижных брендов в автоспорте.

Действие начинается в 1914 году, когда Альфьери Мазерати открыл автомастерскую. Впоследствии вместе с младшими братьями Биндо и Эрнесто герой сконструировал первый спортивный автомобиль. На пути к созданию будущей легенды они столкнулись с финансовыми трудностями, внутренними разногласиями и жесткой конкуренцией с Ferrari и Lamborghini.