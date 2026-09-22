Вышел трейлер фильма «Мазерати» о создателях легендарного автомобильного бренда. В главных ролях Аль Пачино, Энтони Хопкинс и Джессика Альба
В сети появился трейлер байопика об автобренде «Мазерати». Скоро премьера (18+)
«НМГ Кинопрокат» представил трейлер фильма «Мазерати». Кинолента посвящена истории создания бренда, который прошел путь от небольшого предприятия до одного из наиболее престижных брендов в автоспорте.
Действие начинается в 1914 году, когда Альфьери Мазерати открыл автомастерскую. Впоследствии вместе с младшими братьями Биндо и Эрнесто герой сконструировал первый спортивный автомобиль. На пути к созданию будущей легенды они столкнулись с финансовыми трудностями, внутренними разногласиями и жесткой конкуренцией с Ferrari и Lamborghini.
Для съемок фильма было воссоздано до 60 точных реплик гоночных автомобилей Maserati 1920–1930-х годов.
Режиссером фильма выступил лауреат премии «Оскар» Бобби Мореско («Столкновение»). Главные роли сыграли Аль Пачино, Энтони Хопкинс, Джессика Альба и Энди Гарсиа.
Биографическая картина о создании культового итальянского бренда выйдет в кинотеатрах России 3 декабря.
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