Матвиенко: Я говорила, что назначение Арашукова сенатором — ошибка

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 11 февраля высказалась о ситуации с сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым

Матвиенко вспомнила, что на момент прихода в палату у Арашукова не было судимостей, но были слухи, что он может быть причастен к преступлениям.

«Я сказала тогда руководителю региона — на интуитивном уровне, — что вы делаете ошибку. Но я могла только советовать, никто не может диктовать региону в этом вопросе», — цитирует Матвиенко РИА «Новости».

Спикер Совфеда заявила, что в ведомстве больше нет сенаторов с сомнительным прошлым и настоящим и что история с Арашуковым выпадает из общей ситуации.