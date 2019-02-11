Матвиенко: Я говорила, что назначение Арашукова сенатором — ошибка

Карачаево-Черкесия

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 11 февраля высказалась о ситуации с сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым

Матвиенко вспомнила, что на момент прихода в палату у Арашукова не было судимостей, но были слухи, что он может быть причастен к преступлениям.

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«Я сказала тогда руководителю региона — на интуитивном уровне, — что вы делаете ошибку. Но я могла только советовать, никто не может диктовать региону в этом вопросе», — цитирует Матвиенко РИА «Новости».

Спикер Совфеда заявила, что в ведомстве больше нет сенаторов с сомнительным прошлым и настоящим и что история с Арашуковым выпадает из общей ситуации.

Как сообщали Юга.ру, Рауфа Арашукова задержали 30 января во время заседания в Совете Федерации. Его обвинили по трем уголовным статьям и арестовали на два месяца. В тот же день задержали его отца Рауля Арашукова — его заподозрили в хищении газа на 30 млрд рублей. По этому же делу взяли под стражу нескольких руководителей дочерних предприятий «Газпрома». Еще двоих объявили в розыск.

Валентина Матвиенко Рауф Арашуков Совет Федерации
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