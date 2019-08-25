В Краснодар приехали два новых трамвая

Из бюджета Краснодарского края в течение трех лет планируют выделить 3 млрд рублей на обновление трамваев. За это время собирались купить более 100 низкопольных вагонов. В феврале город получил 1 млрд рублей на покупку 33 новых вагонов.

Первый трамвай с Усть-Катавского завода отправили в Краснодар в середине июля. Он вышел на маршрут уже 8 августа.

Новые трамваи прикрепят к Восточному трамвайному депо. Всего до конца года в город доставят 35 новых трамваев: 31 — односекционный и четыре трехсекционных. По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, это самое масштабное обновление трамвайного парка в современной истории города, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.