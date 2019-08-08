Презентация нового трамвая в Краснодаре

Вагон вышел на маршрут № 5 улица 8 Марта — Солнечная. Перед выходом на линию в Восточном трамвайном депо провели презентацию новой техники. В ней принял участие мэр Евгений Первышов. Он напомнил, что в Краснодаре до конца года на линию должны выйти 35 новых трамваев, а с 2019 по 2021 годы — около 100 новых вагонов. Трамваи, изготовленные по заказу Краснодара, получили собственное имя. Завод назвал эту серию «Кубань». Все новые трамваи поступят в Восточное трамвайное депо.

Вагон обрудован кондиционерами мощностью 36 кВт с режимом «тепловая завеса» при отрытых дверях как в зимнее, так и в летнее время. Эта система должна обеспечивать комфортный микроклимат в салоне при температурах воздуха на улице до +45 °С. При закрытых дверях в летнюю жару в трамвае должны поддерживать температуру около 23 °С.

Средняя скорость такого трамвая составляет 62 км/ч, максимальная — 75 км/ч. В салоне есть светодиодное освещение и 33 места для сидения. В нем могут одновременно ехать до 187 пассажиров. Предусмотрен автономный ход до 1 км. В вагоне предусмотрено автоматическое объявление остановок по ГЛОНАСС-координатам.