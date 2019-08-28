В Краснодаре начались рейды по эвакуации машин с новых выделенных полос
В Краснодаре в августе за две недели рейдов по новым выделенным полосам эвакуировали 63 машины
Очередной рейд полициейские вместе с сотрудниками департамента транспорта и дорожного хозяйства провели на улице Северной и Проспекте Чекистов. Там работали эвакуаторы, а нарушителям выписывали штрафы.
«Ранее неоднократно настоятельно рекомендовали водителям самостоятельно убрать с полос свои машины. Предупреждали о том, что личный транспорт, припаркованный с нарушениями и мешающий проезду общественного, будет эвакуирован. За две недели рейдов с выделенных полос, которые введены этим летом, убрали 63 брошенные машины. И такие рейды с эвакуацией автомобилей и наказанием нарушителей будем и дальше регулярно проводить», — заявил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Он сообщил, что следующий рейд пройдет по выделенным полосам на улицах 1-го Мая и Тургенева. Кроме того, ранее транспорт уже эвакуировали с улиц Тюляева и Тургенева, сообщили 28 августа в пресс-службе администрации Краснодара.
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Как писали Юга.ру, в мае Высшая школа экономики (ВШЭ) презентовала транспортную стратегию Краснодара со схемой, где нужно сделать выделенные полосы для общественного транспорта. По подсчетам ВШЭ, пять участков дорог обойдутся в 4 млн рублей. Уже 23 мая власти краевой столицы представили схемы выделенных полос на 2019 год, а уже в июле их начали вводить.
К концу августа в Краснодаре сделали пять выделенных полос: 10 июля начал действовать участок на улице Северной, 20 и 30 июля — на проспекте Чекистов и улице 1-го Мая, 10 и 20 августа — на улицах Тюляева и Тургенева соответственно.
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