В Краснодаре состоится премьера спектакля «Васса Железнова»

Режиссером постановки по мотивам одноименной трагедии Максима Горького стал Арсений Фогелев. Главную роль исполнила заслуженная артистка РФ Вера Великанова.

Спектакль повествует о героине сложной судьбы — владелице пароходной компании. Все в доме находятся в ожидании скорой смерти тяжелобольного Захара Железнова. Его дети и брат хотят получить свою долю наследства и как можно скорее уехать подальше. Васса понимает, что семейное дело оставить не на кого. Ненависть к ближнему постепенно разрушает сберегаемое Вассой гнездо.

Премьерные показы пройдут 22 и 23 мая в 18:30 ,а также 26 мая в 17:00. Билеты можно купить на сайте.