В Краснодаре состоится премьера спектакля «Васса Железнова»
В Краснодарском театре драмы имени Горького 22, 23 и 26 мая пройдут премьерные показы спектакля «Васса Железнова» (16+)
Режиссером постановки по мотивам одноименной трагедии Максима Горького стал Арсений Фогелев. Главную роль исполнила заслуженная артистка РФ Вера Великанова.
Спектакль повествует о героине сложной судьбы — владелице пароходной компании. Все в доме находятся в ожидании скорой смерти тяжелобольного Захара Железнова. Его дети и брат хотят получить свою долю наследства и как можно скорее уехать подальше. Васса понимает, что семейное дело оставить не на кого. Ненависть к ближнему постепенно разрушает сберегаемое Вассой гнездо.
Премьерные показы пройдут 22 и 23 мая в 18:30 ,а также 26 мая в 17:00. Билеты можно купить на сайте.
Как писали Юга.ру, в краснодарском частном театре «Мой» 27 и 28 апреля пройдут премьерные показы спектакля «Человечки». Жанр создатели определили как сдержанную истерику по поводу жизни, смерти и истины, которую страшно признать.