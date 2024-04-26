В Краснодаре состоится премьера спектакля «Васса Железнова»

Краснодарский край

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  • Краснодарский академический театр драмы им. Горького © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский академический театр драмы им. Горького © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском театре драмы имени Горького 22, 23 и 26 мая пройдут премьерные показы спектакля «Васса Железнова» (16+)

Режиссером постановки по мотивам одноименной трагедии Максима Горького стал Арсений Фогелев. Главную роль исполнила заслуженная артистка РФ Вера Великанова.

Спектакль повествует о героине сложной судьбы — владелице пароходной компании. Все в доме находятся в ожидании скорой смерти тяжелобольного Захара Железнова. Его дети и брат хотят получить свою долю наследства и как можно скорее уехать подальше. Васса понимает, что семейное дело оставить не на кого. Ненависть к ближнему постепенно разрушает сберегаемое Вассой гнездо.

Премьерные показы пройдут 22 и 23 мая в 18:30 ,а также 26 мая в 17:00. Билеты можно купить на сайте.

Как писали Юга.ру, в краснодарском частном театре «Мой» 27 и 28 апреля пройдут премьерные показы спектакля «Человечки». Жанр создатели определили как сдержанную истерику по поводу жизни, смерти и истины, которую страшно признать. 

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В Краснодаре состоится премьера спектакля «Васса Железнова»

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