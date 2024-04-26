В Архызе открылся первый высокогорный ЗАГС

Первая высокогорная площадка для регистрации брака открылась на всесезонном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии

Её установили на высоте более 2,5 тыс. метров. Старт свадебному сезону в горах республики дали три пары молодоженов. Они сочетались узами брака на панорамной площадке канатной дороги «Аполлон». Выездные церемонии бракосочетания на «Архызе» будут проводить всё лето 24 числа каждого месяца.

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«Свадьба на высоте» — совместный социальный проект курорта и управления ЗАГС Карачаево-Черкесии. Открыть вторую площадку для регистрации брака планируется летом на южном склоне после ввода в эксплуатацию новой канатной дороги «Орбита».