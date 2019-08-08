В Комсомольском микрорайоне Краснодара уберут припаркованные машины для ввода выделенной полосы

В Краснодаре на улице Тюляева с 10 августа начнет работать выделенная полоса для общественного транспорта

Крайнюю из трех полос по обеим сторонам улицы Тюляева от Сормовской до Уральской и обратно освободят от припаркованных машин. На полосе протяженностью 1,4 км установят соответствующие знаки и сделают разметку. Сейчас на этом отрезке дороги проходит 19 маршрутов общественного транспорта, это 293 единицы в день, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов отметил, что улица Тюляева — достаточно загруженный участок автодороги, основной въезд и выезд в жилой массив микрорайона.

«Крайние правые полосы по обеим сторонам непосредственно для движения почти не используются. Они плотно запаркованы частными автомобилями. Начиная с 10 августа, парковку и стоянку машин на выделенной полосе запретят», — предупредил Архипов.

По оценкам МУП «КТТУ», выделенная полоса может сэкономить до 120 минут в день или один рейс по одному только троллейбусному маршруту № 14.