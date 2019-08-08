В Комсомольском микрорайоне Краснодара уберут припаркованные машины для ввода выделенной полосы
В Краснодаре на улице Тюляева с 10 августа начнет работать выделенная полоса для общественного транспорта
Крайнюю из трех полос по обеим сторонам улицы Тюляева от Сормовской до Уральской и обратно освободят от припаркованных машин. На полосе протяженностью 1,4 км установят соответствующие знаки и сделают разметку. Сейчас на этом отрезке дороги проходит 19 маршрутов общественного транспорта, это 293 единицы в день, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов отметил, что улица Тюляева — достаточно загруженный участок автодороги, основной въезд и выезд в жилой массив микрорайона.
«Крайние правые полосы по обеим сторонам непосредственно для движения почти не используются. Они плотно запаркованы частными автомобилями. Начиная с 10 августа, парковку и стоянку машин на выделенной полосе запретят», — предупредил Архипов.
По оценкам МУП «КТТУ», выделенная полоса может сэкономить до 120 минут в день или один рейс по одному только троллейбусному маршруту № 14.
Как сообщали Юга.ру, 17 мая Высшая школа экономики презентовала транспортную стратегию Краснодара со схемой, где нужно сделать выделенные полосы для общественного транспорта. Пять участков выделенных полос, которые собираются сделать в 2019 году, обойдутся в 4 млн рублей.
10 июля начала действовать выделенная полоса на улице Северной, 20 и 30 июля — на проспекте Чекистов и улице 1-го Мая соответственно.
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