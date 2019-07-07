В Краснодаре на улице Северной с 10 июля начнет работать выделенная полоса для общественного транспорта

В Краснодаре выделенная полоса для общественного транспорта начнет работать раньше времени из-за закрытия Яблоновского моста для большегрузов

По выделенной полосе на участке улицы Северной от Рашпилевской до Тургенева пойдут рейсовые и пригородные автобусы, которые будут въезжать в город и выезжать из него по Тургеневскому мосту. Общая протяженность выделенной полосы — 2,7 км. Сейчас на дороге делают разметку, устанавливают знаки и информационные стенды, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Кроме того, на улице Северной завершают переустройство перекрестка с улицей Аэродромной. Там новая схема движения начнет действовать также с 10 июля.