В Краснодаре на улице Северной с 10 июля начнет работать выделенная полоса для общественного транспорта
В Краснодаре выделенная полоса для общественного транспорта начнет работать раньше времени из-за закрытия Яблоновского моста для большегрузов
По выделенной полосе на участке улицы Северной от Рашпилевской до Тургенева пойдут рейсовые и пригородные автобусы, которые будут въезжать в город и выезжать из него по Тургеневскому мосту. Общая протяженность выделенной полосы — 2,7 км. Сейчас на дороге делают разметку, устанавливают знаки и информационные стенды, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Кроме того, на улице Северной завершают переустройство перекрестка с улицей Аэродромной. Там новая схема движения начнет действовать также с 10 июля.
Как сообщали Юга.ру, с 12 июля Яблоновский мост закроют для автобусов и грузовиков. Такая мера связана с техническим состоянием моста. Мэрия заявила, что продлит маршруты автобусов, ходящих из Адыгеи в Краснодар.
Власти Краснодара пообещали в 2019 году сделать выделенные полосы для общественного транспорта на пяти участках дорог. Их планировали ввести в июле.
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