Краснодар занял второе место в РФ по интересу к английскому языку — аналитики

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В 2024 году Краснодар занял второе место по интересу к изучению английского языка среди регионов России

В 2024 году в данном рейтинге Краснодар опередил Ставрополь и занял первое место. Об этом сообщили аналитики сервиса Skyeng.

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По данным экспертов, в России интерес к изучению английского за последний год вырос на 6%. Наибольший интерес у взрослых был зафиксирован в январе 2024 года, по сравнению с январем 2023 года (на 14%).

Спрос на изучение английского вырос сравнительно с предыдущим 2024 года кварталом среди взрослых вырос на 10%, а детским направлением интересуются 39%. Также за 2023 год число пользователей, которые выбирают разговорные форматы обучения, увеличилось вдвое, а количество разговорных курсов — на 55%.  При этом число студентов, которые занимаются только на занятиях с преподавателем снизилось год к году на 21%

Исследование показало, что общий трафик в мобильных приложениях по изучению английского языка за последний год вырос на 11%. Наибольший интерес к обучению наблюдался в марте 2024 года — он вырос на 64% по сравнению с 2023 годом.

Ранее Юга.ру рассказывали, как краснодарские бизнесмены руцифицировали вывески.

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