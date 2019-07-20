Эвакуаторы наготове: выделенную полосу открыли в Юбилейном микрорайоне Краснодара
20 июня в Юбилейном микрорайоне Краснодара открыли выделенную линию, предназначенную только для общественного транспорта
Городской департамент транспорта обратился к водителям с просьбой убрать автомобили, припаркованные по крайней правой полосе дороги, идущей по проспекту Чекистов от улицы Думенко до кольца около храма Рождества Христова. Именно здесь появилась новая выделенная полоса протяженностью в 3,5 км.
Директор департамента Владимир Архипов говорит, что при обустройстве выделенки их специалисты обнаружили: на этом участке некоторые машины стоят месяцами, как брошенные. Тут же паркуют грузовой транспорт. «Владельцы некоторых автомобилей так и не объявились. Конечно, эти машины будут эвакуированы», — приводит слова чиновника сайт мэрии.
По данным мэрии, на этом участке ежедневно ездят 172 единицы общественного транспорта: это девять автобусных маршрутов и один троллейбусный. Ожидается, что введение выделенной полосы позволит сэкономить время движения по каждому маршруту более чем на 20 минут в день.
Кроме того, администрация города рассчитывает таким образом и повысить прибыль трамвайно-троллейбусному управлению. Их специалисты посчитали, что из-за того, что транспорт будет ходить чаще, то он сможет перевозить большее количество пассажиров — и таким образом ежедневная выручка, например, троллейбуса №8 может возрасти на 7 тыс. рублей в день.
Как писали Юга.ру, летом 2019 года в Краснодаре вводятся пять выделенных полос на разных улицах города — в дополнение к уже имеющимся пяти.
Первую открыли 10 июля на улице Северной, еще три должны появиться на улице 1 Мая (от Черкасской до 40-летия Победы), на Тюляева (от Уральской до Сормовской в обе стороны) и на Тургенева (от Дальней до Дзержинского).
Все схемы выделенных полос, появляющихся в Краснодаре в 2019 году, опубликованы здесь.
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