Эвакуаторы наготове: выделенную полосу открыли в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Городской департамент транспорта обратился к водителям с просьбой убрать автомобили, припаркованные по крайней правой полосе дороги, идущей по проспекту Чекистов от улицы Думенко до кольца около храма Рождества Христова. Именно здесь появилась новая выделенная полоса протяженностью в 3,5 км.

Директор департамента Владимир Архипов говорит, что при обустройстве выделенки их специалисты обнаружили: на этом участке некоторые машины стоят месяцами, как брошенные. Тут же паркуют грузовой транспорт. «Владельцы некоторых автомобилей так и не объявились. Конечно, эти машины будут эвакуированы», — приводит слова чиновника сайт мэрии.

По данным мэрии, на этом участке ежедневно ездят 172 единицы общественного транспорта: это девять автобусных маршрутов и один троллейбусный. Ожидается, что введение выделенной полосы позволит сэкономить время движения по каждому маршруту более чем на 20 минут в день.