Власти Краснодара пообещали в 2019 году сделать выделенные полосы для общественного транспорта
В Краснодаре в 2019 году на дорогах хотят сделать выделенные полосы для общественного транспорта
Об этом 17 мая написал помощник мэра Владимир Вербицкий на своей странице в фейбуке после того, как Высшая школа экономики презентовала транспортную стратегию Краснодара.
«Отвечу на один из самых популярных вопросов. Выделенные полосы будут. И начнем уже в этом году. Какие именно участки — чуть позже», — сообщил Вербицкий.
По словам помощника главы города, представители Высшей школы экономики рассказали, как необходимо отбирать участки для внедрения выделенных полос. Специалисты считают, что критериями отбора улиц должны быть: подверженность регулярным заторам, прохождение маршрутов с машинами большой вместимости, наличие двух и более полос движения по одному направлению, возможность формировать последовательность длинных участков. По мнению представителей ВШЭ, в 2019–2020 годах необходимо сделать выделенные полосы на 17 участках, к 2025 году — еще на двух, к 2032-му — еще на трех.
Они оценили эффекты внедрения выделенных полос на улицах Красной и Северной. Специалисты заявили, что такие меры увеличат пассажиропоток, ускорят работу общественного транспорта, незначительно замедлят езду на личных автомобилях.
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Как сообщали Юга.ру, опыт внедрения выделенной полосы на улице Северной в Краснодаре уже был в октябре 2014 года. Однако это привело к заторам на дороге. Александр Ткачев, будучи на тот момент губернатором, поручил решить проблему с пробками на улице Северной в десятидневный срок. Специалисты должны были проанализировать эффективность выделенной полосы. В итоге ее отменили.
Директор департамента транспорта Краснодара Владимир Архипов в августе 2018 года рассказал порталу Юга.ру, что власти изучают возможность внедрения выделенных полос для общественного транспорта. Для этого сотрудники департамента транспорта прошли обучение программе AIMSUN по моделированию транспортных потоков.
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