Власти Краснодара пообещали в 2019 году сделать выделенные полосы для общественного транспорта

В Краснодаре в 2019 году на дорогах хотят сделать выделенные полосы для общественного транспорта

Об этом 17 мая написал помощник мэра Владимир Вербицкий на своей странице в фейбуке после того, как Высшая школа экономики презентовала транспортную стратегию Краснодара.

«Отвечу на один из самых популярных вопросов. Выделенные полосы будут. И начнем уже в этом году. Какие именно участки — чуть позже», — сообщил Вербицкий.

По словам помощника главы города, представители Высшей школы экономики рассказали, как необходимо отбирать участки для внедрения выделенных полос. Специалисты считают, что критериями отбора улиц должны быть: подверженность регулярным заторам, прохождение маршрутов с машинами большой вместимости, наличие двух и более полос движения по одному направлению, возможность формировать последовательность длинных участков. По мнению представителей ВШЭ, в 2019–2020 годах необходимо сделать выделенные полосы на 17 участках, к 2025 году — еще на двух, к 2032-му — еще на трех.

Они оценили эффекты внедрения выделенных полос на улицах Красной и Северной. Специалисты заявили, что такие меры увеличат пассажиропоток, ускорят работу общественного транспорта, незначительно замедлят езду на личных автомобилях.