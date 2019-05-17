Власти Краснодара пообещали в 2019 году сделать выделенные полосы для общественного транспорта

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в 2019 году на дорогах хотят сделать выделенные полосы для общественного транспорта

Об этом 17 мая написал помощник мэра Владимир Вербицкий на своей странице в фейбуке после того, как Высшая школа экономики презентовала транспортную стратегию Краснодара.

«Отвечу на один из самых популярных вопросов. Выделенные полосы будут. И начнем уже в этом году. Какие именно участки — чуть позже», — сообщил Вербицкий.

По словам помощника главы города, представители Высшей школы экономики рассказали, как необходимо отбирать участки для внедрения выделенных полос. Специалисты считают, что критериями отбора улиц должны быть: подверженность регулярным заторам, прохождение маршрутов с машинами большой вместимости, наличие двух и более полос движения по одному направлению, возможность формировать последовательность длинных участков. По мнению представителей ВШЭ, в 2019–2020 годах необходимо сделать выделенные полосы на 17 участках, к 2025 году — еще на двух, к 2032-му — еще на трех.

Они оценили эффекты внедрения выделенных полос на улицах Красной и Северной. Специалисты заявили, что такие меры увеличат пассажиропоток, ускорят работу общественного транспорта, незначительно замедлят езду на личных автомобилях.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, опыт внедрения выделенной полосы на улице Северной в Краснодаре уже был в октябре 2014 года. Однако это привело к заторам на дороге. Александр Ткачев, будучи на тот момент губернатором, поручил решить проблему с пробками на улице Северной в десятидневный срок. Специалисты должны были проанализировать эффективность выделенной полосы. В итоге ее отменили.

Директор департамента транспорта Краснодара Владимир Архипов в августе 2018 года рассказал порталу Юга.ру, что власти изучают возможность внедрения выделенных полос для общественного транспорта. Для этого сотрудники департамента транспорта прошли обучение программе AIMSUN по моделированию транспортных потоков. 

Владимир Вербицкий Дороги Краснодар Общественный транспорт Транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Власти Краснодара пообещали в 2019 году сделать выделенные полосы для общественного транспорта
Жителям Краснодара предложили бесплатные тренировки с инструкторами. Но не все так просто
На Кубани и в Адыгее определили минимальный размер милостыни
Пьяная пассажирка самолета Москва — Симферополь ударила по лицу стюардессу
ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» откроет новый магазин «Леруа Мерлен»
Землетрясение произошло на Ставрополье рано утром

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале