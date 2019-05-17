В департаменте транспорта Краснодара рассказали, на каких улицах хотят сделать выделенные полосы

Краснодарский край

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Директор департамента транспорта Краснодара Владимир Архипов 17 мая сообщил, где хотят сделать выделенные полосы для общественного транспорта

Ранее о том, что в Краснодаре в этом году начнут внедрять выделенные полосы, рассказал помощник мэра Владимир Вербицкий. Он сообщил об этом после того, как Высшая школа экономики презентовала транспортную стратегию Краснодара.

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Глава департамента сообщил порталу Юга.ру, что выделенные полосы могут появиться на проспекте Чекистов, улицах Тюляева, Тургенева в сторону Стахановской, Северной — от Рашпилевской до Тургенева, 1 Мая — от Черкасской до 40 лет Победы. По его словам, на первых полосах этих улиц много припаркованных машин. Это затрудняет работу общественного транспорта. Эти пять выделенных полос планируют запустить в этом году.

Архипов отметил, что сейчас будут готовить схемы, проводить дополнительные брифинги, заседания рабочей группы, опросы.

«Мы хотим пока на нескольких участках безболезненно, с минимальным ущербом для автомобилистов начать внедрять выделенки. Те предложения, которые сделали специалисты Высшей школы экономики, достаточно жесткие и глобальные. Я бы это реализовал, потому что все равно мы к этому придем. Уровень автомобилизации, вы сами видите, зашкаливает у нас. И только вот такие меры будут способствовать комфортному передвижению жителей», — пояснил директор департамента транспорта.

На презентации ВШЭ Архипов рассказал, как выделенные полосы повлияют на жизнь города.

«Все понимают эффективность внедрения [выделенных полос], но, наверное, не совсем до конца. Понятно, что у нас возрастает скорость движения пассажирского транспорта, параллельно с тем, что мы планируем развивать и сам транспорт, увеличивать его пропускную способность, улучшать качество подвижного состава. Что касается вопросов безопасности, то количество ДТП с пассажирами в автобусах в 13 раз меньше, чем в личном транспорте, в трамваях — в 57 раз меньше. То есть, вводя выделенную полосу общественного транспорта, мы параллельно реализуем задачу по снижению аварийности на дорогах», — сказал глава департамента.

По его словам, вторая задача для муниципалитета — улучшение экологической ситуации. Один из способов — это внедрение выделенных полос.

«Есть определенные выкладки, когда количество выбросов с введением выделенных полос сокращается в 10-20 раз. А когда мы продлеваем трамвайные линии, то колличество выбросов на этих участках снижается в 250-300 раз», — уточнил он.

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Архипов рассказал, кто сможет пользоваться выделенными полосами, кроме общественного транспорта.

«Мы уже говорили, что выделенными полосами могут пользоваться специализированные транспортные средства — скорая или полиция. Плюс выделенными полосами могут пользоваться лицензированные такси. Это к слову о том, что некоторые люди говорят: "Почему я должен из своего автомобиля пересаживаться в автобус?" Пожалуйста, вы можете пользоваться такси. Кроме того, правила разрешают двигаться по выделенным полосам велосипедистам. Это тоже может быть стимулом развития экологически чистого вида транспорта», — добавил директор департамента.

Как сообщали Юга.ру, на улице Северной в Краснодаре в октябре 2014 года уже делали выделенную полосу. Однако это привело к заторам на дороге. Александр Ткачев, будучи на тот момент губернатором, поручил убрать ее через десять дней.

Директор департамента транспорта Краснодара Владимир Архипов в августе 2018 года рассказал порталу Юга.ру, что власти изучают возможность внедрения выделенных полос для общественного транспорта. Для этого сотрудники департамента транспорта прошли обучение программе AIMSUN по моделированию транспортных потоков. 

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