В департаменте транспорта Краснодара рассказали, на каких улицах хотят сделать выделенные полосы

Директор департамента транспорта Краснодара Владимир Архипов 17 мая сообщил, где хотят сделать выделенные полосы для общественного транспорта

Ранее о том, что в Краснодаре в этом году начнут внедрять выделенные полосы, рассказал помощник мэра Владимир Вербицкий. Он сообщил об этом после того, как Высшая школа экономики презентовала транспортную стратегию Краснодара.

Глава департамента сообщил порталу Юга.ру, что выделенные полосы могут появиться на проспекте Чекистов, улицах Тюляева, Тургенева в сторону Стахановской, Северной — от Рашпилевской до Тургенева, 1 Мая — от Черкасской до 40 лет Победы. По его словам, на первых полосах этих улиц много припаркованных машин. Это затрудняет работу общественного транспорта. Эти пять выделенных полос планируют запустить в этом году. Архипов отметил, что сейчас будут готовить схемы, проводить дополнительные брифинги, заседания рабочей группы, опросы. «Мы хотим пока на нескольких участках безболезненно, с минимальным ущербом для автомобилистов начать внедрять выделенки. Те предложения, которые сделали специалисты Высшей школы экономики, достаточно жесткие и глобальные. Я бы это реализовал, потому что все равно мы к этому придем. Уровень автомобилизации, вы сами видите, зашкаливает у нас. И только вот такие меры будут способствовать комфортному передвижению жителей», — пояснил директор департамента транспорта.

На презентации ВШЭ Архипов рассказал, как выделенные полосы повлияют на жизнь города. «Все понимают эффективность внедрения [выделенных полос], но, наверное, не совсем до конца. Понятно, что у нас возрастает скорость движения пассажирского транспорта, параллельно с тем, что мы планируем развивать и сам транспорт, увеличивать его пропускную способность, улучшать качество подвижного состава. Что касается вопросов безопасности, то количество ДТП с пассажирами в автобусах в 13 раз меньше, чем в личном транспорте, в трамваях — в 57 раз меньше. То есть, вводя выделенную полосу общественного транспорта, мы параллельно реализуем задачу по снижению аварийности на дорогах», — сказал глава департамента. По его словам, вторая задача для муниципалитета — улучшение экологической ситуации. Один из способов — это внедрение выделенных полос. «Есть определенные выкладки, когда количество выбросов с введением выделенных полос сокращается в 10-20 раз. А когда мы продлеваем трамвайные линии, то колличество выбросов на этих участках снижается в 250-300 раз», — уточнил он.

Архипов рассказал, кто сможет пользоваться выделенными полосами, кроме общественного транспорта. «Мы уже говорили, что выделенными полосами могут пользоваться специализированные транспортные средства — скорая или полиция. Плюс выделенными полосами могут пользоваться лицензированные такси. Это к слову о том, что некоторые люди говорят: "Почему я должен из своего автомобиля пересаживаться в автобус?" Пожалуйста, вы можете пользоваться такси. Кроме того, правила разрешают двигаться по выделенным полосам велосипедистам. Это тоже может быть стимулом развития экологически чистого вида транспорта», — добавил директор департамента.