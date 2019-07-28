Выделенную полосу на улице 1-го Мая в Краснодаре откроют 30 июля

Ее сделают на участке от улицы Черкасской до 40 лет Победы. Протяженность выделенной полосы составит 1,1 км. Это крайняя правая из двух полос, ведущих по направлению от Краснодарской краевой больницы № 1 в сторону центра города.

Дректор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что эта полоса почти не использовалась для движения. На ней регулярно парковались автомобили. До 30 июля полосу освободят от машин. Сейчас устанавливают знаки, запрещающие остановку и парковку личного транспорта, наносят разметку.

На улице 1-го Мая от Черкасской до 40 лет Победы ходят восемь автобусных и один троллейбусный маршруты. Каждый день на участке курсируют 160 единиц общественного транспорта. За счет выделения полосы движения по каждому маршруту удастся ввести еще один оборотный рейс, сэкономив в течение дня до 70 минут времени, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.