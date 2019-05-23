Около 4 млн рублей потратят на выделенные полосы в Краснодаре в 2019 году
В Краснодаре в 2019 году планируют обустроить выделенные полосы на пяти улицах и потратить на это около 4 млн рублей
Помощник мэра Владимир Вербицкий 17 мая рассказал, что в Краснодаре в 2019 году начнут внедрять выделенные полосы. Он сообщил об этом после того, как Высшая школа экономики презентовала транспортную стратегию Краснодара.
Позже директор департамента транспорта Краснодара Владимир Архипов добавил, что выделенные полосы планируют внедрить на проспекте Чекистов, улицах Тюляева, Тургенева в сторону Стахановской, Северной — от Рашпилевской до Тургенева, 1 Мая — от Черкасской до 40 лет Победы. Архипов объяснил такое решение тем, что на полосах этих улиц много припаркованных машин. Это затрудняет работу общественного транспорта.
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23 мая в Краснодаре состоялся брифинг, посвященный предстоящей реорганизации движения электротранспорта по улице Красной. На нем журналистам также рассказали, что в 2019 году в краевой столице планируют обустроить выделенные полосы длиной 10,5 км на пяти участках дорог. Ориентировочная стоимость проекта — 3 млн 750 тыс. рублей.
Как сообщали Юга.ру, в октябре 2014 года на улице Северной уже делали выделенную полосу. Александр Ткачев, который был тогда губернатором, поручил убрать ее через десять дней. Это произошло из-за того, что на дороге образовались сильные заторы.
Директор департамента транспорта Краснодара Владимир Архипов в августе 2018 года рассказал порталу Юга.ру, что власти изучают возможность внедрения выделенных полос для общественного транспорта. Для этого сотрудники департамента транспорта прошли обучение программе AIMSUN по моделированию транспортных потоков.
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