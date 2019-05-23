Около 4 млн рублей потратят на выделенные полосы в Краснодаре в 2019 году

В Краснодаре в 2019 году планируют обустроить выделенные полосы на пяти улицах и потратить на это около 4 млн рублей

Помощник мэра Владимир Вербицкий 17 мая рассказал, что в Краснодаре в 2019 году начнут внедрять выделенные полосы. Он сообщил об этом после того, как Высшая школа экономики презентовала транспортную стратегию Краснодара.

Позже директор департамента транспорта Краснодара Владимир Архипов добавил, что выделенные полосы планируют внедрить на проспекте Чекистов, улицах Тюляева, Тургенева в сторону Стахановской, Северной — от Рашпилевской до Тургенева, 1 Мая — от Черкасской до 40 лет Победы. Архипов объяснил такое решение тем, что на полосах этих улиц много припаркованных машин. Это затрудняет работу общественного транспорта.