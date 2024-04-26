В горах Сочи ограничат транспорт на время велогонки

Власти Сочи предупредили, что будут перекрывать дороги в горах курорта для велогонки

Велогонка «Три горы» пройдет с 10 по 12 мая включительно. Дистанции по дням составят 16,6 и 73 километра. В каждом этапе будут участвовать около 300 спортсменов, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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Во время проведения мероприятия введут временные ограничения движения транспорта на участках: 10 мая с 14:50 до 15:00 часов от контрольно-пропускного пункта через реку Лаура до КПП «Вольерный комплекс»;

10 мая с 14:30 до 17:00 от контрольно-пропускного пункта «Вольерный комплекс» до туннельного выезда с территории отеля «Дополнительная Горная Олимпийская деревня»;

11 мая с 14:40 до 16:30 от перекрестка с организацией кругового движения на 45 километре А-149 Адлер-Красная Поляна (пересечение улицы Эстонская и улицы Олимпийская) до площади Сбербанка курорта «Красная Поляна», в том числе в местах примыкания улицы Созвездий с улицами Гармонии, Февральской и Горной;

12 мая с 13.30 до 17.30 на улицах Качинская, Ачипсинская, Березовая, Олимпийская, Времена года, Гаражная, Переселенческая, Листопадная, Дубравная, Омеловая и по переулкам Автомобильному, Радужному. Также по маршруту соревнования: от улицы Эстонской и А-149 Адлер-Красная Поляна, далее по А-149 Адлер-Красная Поляна, скоростное направлению в сторону Адлера до километрового знака «7 км Росавтодор», по А-149 Адлер-Красная Поляна, скоростному направлению в сторону Красной Поляны, улице Эстонская, с правым поворотом по мосту через реку Мзымта на улицу Дубравная, финиш на парковке спорткомплекса «Русские горки». По данным администрации курорта, 12 мая с 13:30 до 17:30 часов изменят схемы движения по муниципальным и смежным межрегиональным маршрутам. Схемы дистанций:

Организаторы просят автомобилистов заранее планировать свои маршруты. Подробнее об изменениях движения транспорта можно узнать здесь.