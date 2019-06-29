Выделенные полосы в Краснодаре начнут вводить в июле
На пяти магистральных улицах Краснодара летом организуют выделенные полосы общественного транспорта
До конца лета в краевом центре появятся выделенные полосы общей протяженностью 10,5 км. Их сделают на участках улиц Проспект Чекистов, 1-го Мая, Тургенева, Тюляева и Северной.
Выделенные полосы будут вводить постепенно, начиная с 20 июля до конца августа. В начале июля эти участки начнут готовить к изменениям: там нанесут разметку, установят знаки и информационные стенды, сообщили 29 июня в пресс-службе администрации Краснодара.
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Специалисты проработали 22 участка выделенных полос общей протяженностью около 58 км, в том числе на подъездах к Краснодару. Планируется, что в этом году появятся пять участков полос для автобусов и троллейбусов. На Тюляева, Северной и Проспекте Чекистов устроят по две полосы — с каждой стороны дороги, на Тургенева и 1-го Мая будет по одной полосе: на Тургенева — от Дальней до Дзержинского, на 1-го Мая — от Черкасской до 40-летия Победы. На Проспекте Чекистов, Тургенева, Тюляева и Северной общественный транспорт займет одну из трех полос, на 1-го Мая для машин останется одна полоса.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов уточнил участки новых выделенных полос и сроки их ввода:
- улица Северная — от Рашпилевской до Тургенева — до 20 июля;
- проспект Чекистов — от переезда через трамвайные пути перед улицей Думенко до храма Рождества Христова по кольцу и обратно — до 20 июля;
- улица 1-го Мая — от Черкасской до 40-летия Победы — до 30 июля;
- улица Тюляева — от Уральской до Сормовской — до 10 августа;
- улица Тургенева — от Дальней до Дзержинского — до 20 августа.
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Архипов уточнил, что эти участки определили с учетом выводов и рекомендаций Высшей школы экономики (ВШЭ), которая разработала транспортную стратегию Краснодара до 2034 года, и на основе расчетов Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.
По словам Архипова, участки дорог, где решили сделать полосы для общественного транспорта, обычно весь день заняты припаркованными машинами и не используются для движения, поэтому новая схема движения несущественно изменит пропускную способность.
Как сообщали Юга.ру, 17 мая ВШЭ презентовала транспортную стратегию Краснодара со схемой, где нужно сделать выделенные полосы для общественного транспорта. Специалисты ВШЭ также посчитали, сколько денег нужно на развитие транспортной инфраструктуры Краснодара до 2034 года. Только пять участков выделенных полос обойдутся в 4 млн рублей.
Третья часть подробного гида по краснодарским паркам на Афише Юга.ру
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