Выделенные полосы в Краснодаре начнут вводить в июле

На пяти магистральных улицах Краснодара летом организуют выделенные полосы общественного транспорта

До конца лета в краевом центре появятся выделенные полосы общей протяженностью 10,5 км. Их сделают на участках улиц Проспект Чекистов, 1-го Мая, Тургенева, Тюляева и Северной. Выделенные полосы будут вводить постепенно, начиная с 20 июля до конца августа. В начале июля эти участки начнут готовить к изменениям: там нанесут разметку, установят знаки и информационные стенды, сообщили 29 июня в пресс-службе администрации Краснодара.

Специалисты проработали 22 участка выделенных полос общей протяженностью около 58 км, в том числе на подъездах к Краснодару. Планируется, что в этом году появятся пять участков полос для автобусов и троллейбусов. На Тюляева, Северной и Проспекте Чекистов устроят по две полосы — с каждой стороны дороги, на Тургенева и 1-го Мая будет по одной полосе: на Тургенева — от Дальней до Дзержинского, на 1-го Мая — от Черкасской до 40-летия Победы. На Проспекте Чекистов, Тургенева, Тюляева и Северной общественный транспорт займет одну из трех полос, на 1-го Мая для машин останется одна полоса. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов уточнил участки новых выделенных полос и сроки их ввода: улица Северная — от Рашпилевской до Тургенева — до 20 июля;

проспект Чекистов — от переезда через трамвайные пути перед улицей Думенко до храма Рождества Христова по кольцу и обратно — до 20 июля;

улица 1-го Мая — от Черкасской до 40-летия Победы — до 30 июля;

улица Тюляева — от Уральской до Сормовской — до 10 августа;

улица Тургенева — от Дальней до Дзержинского — до 20 августа.