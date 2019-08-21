Возле Вишняковского сквера Краснодара произошла перестрелка

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Ставропольской в ночь с 20 на 21 августа произошла перестрелка

Это случилось напротив торгового центра Royal city mall, недалеко от Вишняковского сквера. Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Туподар Краснодар». На кадрах видно, что между несколькими мужчинами происходит конфликт, слышны выстрелы. Очевидец заснял место происшествия, где остались следы крови.

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В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что сообщение о конфликте на улице Ставропольской зафиксировали. На место выехали экстренные службы. По факту происшествия проводят проверку, выясняют обстоятельства случившегося. Устанавливают личности участников конфликта.

Напомним несколько случаев, когда в Краснодаре на улице открывали стрельбу. На улице Дзержинского 9 апреля прохожий несколько раз выстрелил в мужчину. В августе прошлого года пьяный адвокат стрелял из машины и ранил человека. Через месяц в краевом центре стрельбой закончилась потасовка между двумя водителями.

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Одним из громких было дело «краснодарских стрелков». В августе 2017 года один из членов преступной группы открыл стрельбу на посту ДПС, а затем полицейские устроили за ним погоню по улице Тургенева. Несколько фигурантов дела до сих пор находятся в розыске. Расследование продолжается. Все новости об этом происшествии можно прочитать здесь.

Краснодар Полиция Разбойное нападение Стрельба

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