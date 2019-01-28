В Сочи произошла перестрелка возле Олимпийского парка

В Олимпийском парке Сочи днем 28 января мужчины устроили перестрелку

В соцсети попала видеозапись потасовки на дороге, в которой участвуют около десяти человек. В какой-то момент раздается восемь выстрелов, вскоре после этого к месту происшествия подъезжает полицейская машина.

«Материал зарегистрирован. По данному факту конфликтной ситуации в УВД по Сочи проводит проверку», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.