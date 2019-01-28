В Сочи произошла перестрелка возле Олимпийского парка
В Олимпийском парке Сочи днем 28 января мужчины устроили перестрелку
В соцсети попала видеозапись потасовки на дороге, в которой участвуют около десяти человек. В какой-то момент раздается восемь выстрелов, вскоре после этого к месту происшествия подъезжает полицейская машина.
«Материал зарегистрирован. По данному факту конфликтной ситуации в УВД по Сочи проводит проверку», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, вечером 29 ноября в Краснодаре на улице Гагарина произошла перестрелка. Неизвестный открыл стрельбу по двум сотрудникам Росгвардии, которые были при исполнении и сидели в припаркованном патрульном автомобиле.
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