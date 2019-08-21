Появилось подробное видео ночной перестрелки в Краснодаре. На нем видно человека с автоматом

В Краснодаре в ночь на 21 августа на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой произошел конфликт с перестрелкой между группой мужчин. В результате погиб 27-летний уроженец Дагестана Ильяс Ванатов. Остальные участники скрылись с места происшествия, их разыскивают. В частности, появились ориентировки на двух уроженцев Чечни на белой Lada Priora.

Очевидцы произошедшего сняли видео со стрельбой, его можно посмотреть здесь. РЕН ТВ днем 21 августа опубликовало запись с камеры видеонаблюдения одного из магазинов на Ставропольской. На кадрах видно, как группа молодых людей разбегается в разные стороны от выстрелов, кто-то из них падает на асфальт. К месту происшествия подъезжает белая Lada Priora, после чего один из мужчин еще несколько раз стреляет из оружия, похожего на автомат.