Появилось подробное видео ночной перестрелки в Краснодаре. На нем видно человека с автоматом

Краснодарский край

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В сети 21 августа опубликовали видео ночной перестрелки в Краснодаре, записанное камерой видеонаблюдения

В Краснодаре в ночь на 21 августа на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой произошел конфликт с перестрелкой между группой мужчин. В результате погиб 27-летний уроженец Дагестана Ильяс Ванатов. Остальные участники скрылись с места происшествия, их разыскивают. В частности, появились ориентировки на двух уроженцев Чечни на белой Lada Priora.

Очевидцы произошедшего сняли видео со стрельбой, его можно посмотреть здесь. РЕН ТВ днем 21 августа опубликовало запись с камеры видеонаблюдения одного из магазинов на Ставропольской. На кадрах видно, как группа молодых людей разбегается в разные стороны от выстрелов, кто-то из них падает на асфальт. К месту происшествия подъезжает белая Lada Priora, после чего один из мужчин еще несколько раз стреляет из оружия, похожего на автомат.

Краснодар Полиция Следственный комитет смерть Стрельба Убийство Хулиганство

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