Пространство урбанистических смыслов. В Краснодаре пройдет выставка «Метаморфозы города»

В Краснодаре покажут произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из фондов музея и частных коллекций (0+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 12 ноября открытие выставки «Метаморфозы города». Зрителей приглашают в путешествие по пространству урбанистических смыслов.

В экспозицию вошло больше 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из фондов музея и частных коллекций. Авторы предлагают взглянуть на город не просто как на скопление зданий, а как на живой, развивающийся организм.