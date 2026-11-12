Пространство урбанистических смыслов. В Краснодаре пройдет выставка «Метаморфозы города»

Краснодарский край

Распечатать

  • Адольф Демко, «У гостиницы Россия» © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко
    Адольф Демко, «У гостиницы Россия» © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

В Краснодаре покажут произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из фондов музея и частных коллекций (0+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 12 ноября открытие выставки «Метаморфозы города». Зрителей приглашают в путешествие по пространству урбанистических смыслов.

В экспозицию вошло больше 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из фондов музея и частных коллекций. Авторы предлагают взглянуть на город не просто как на скопление зданий, а как на живой, развивающийся организм.

Химеры и темная готика:

Экспозиционное пространство выстроено в виде маршрута, раскрывающего двойственность, многоликость и внутреннюю трансформацию среды. Зрителям покажут город-курорт, город-промышленный, город-сакральный, город-столичный, город-провинциальный, город-повседневный.

Выставка будет работать до 20 декабря. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре работает выставка «Кабинет визуальных редкостей». Фотографы показывают «комнату чудес» из бытовых предметов.

Афиша Выставки Краснодар Музеи События

Новости

«Били в темноте». Мать краснодарского школьника обратилась к главе СК из-за травли сына
Фиолетовые поля возвращаются: в парке «Краснодар» монтируют светящийся декор
Ахмед Бесленей из СИЗО связал реальный срок с участием в выборах в Госдуму
Пространство урбанистических смыслов. В Краснодаре пройдет выставка «Метаморфозы города»
«Это соус»: в сети пользователи удивились названию кубанского блюда и начали делать мемы
Краснодар станет самым теплым крупным городом России предстоящей зимой

Лента новостей

Реклама на сайте