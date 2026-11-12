Пространство урбанистических смыслов. В Краснодаре пройдет выставка «Метаморфозы города»
В Краснодаре покажут произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из фондов музея и частных коллекций (0+)
Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 12 ноября открытие выставки «Метаморфозы города». Зрителей приглашают в путешествие по пространству урбанистических смыслов.
В экспозицию вошло больше 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из фондов музея и частных коллекций. Авторы предлагают взглянуть на город не просто как на скопление зданий, а как на живой, развивающийся организм.
Химеры и темная готика:
Экспозиционное пространство выстроено в виде маршрута, раскрывающего двойственность, многоликость и внутреннюю трансформацию среды. Зрителям покажут город-курорт, город-промышленный, город-сакральный, город-столичный, город-провинциальный, город-повседневный.
Выставка будет работать до 20 декабря. Подробности можно уточнить у организаторов.
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