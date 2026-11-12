Ахмед Бесленей из СИЗО связал реальный срок с участием в выборах в Госдуму

Предыстория. 23 октября Краснодарский краевой суд заменил политику Ахмеду Бесленею условный срок на реальный — четыре года колонии. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

9 ноября Ахмед Бесленей заявил, что поводом для уголовного преследования стало его участие в избирательной кампании в Госдуму 2026 года и планы провести всероссийскую конференцию обманутых собственников. Политик назвал свое дело сфабрикованным.

По его утверждению, в материалах нет ни события преступления, ни состава, ни ущерба, ни доказательств — это подтверждали свидетели и экспертизы. Арбитражные суды Краснодарского края и Москвы, антимонопольная служба и Счетная палата, как он говорит, вставали на его сторону и фиксировали нарушения со стороны администрации. По этим фактам, по его словам, осудили и лишили должностей многих чиновников.