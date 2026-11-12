Ахмед Бесленей из СИЗО связал реальный срок с участием в выборах в Госдуму
Политик из Краснодара объяснил, за что получил реальный срок
Предыстория. 23 октября Краснодарский краевой суд заменил политику Ахмеду Бесленею условный срок на реальный — четыре года колонии. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
9 ноября Ахмед Бесленей заявил, что поводом для уголовного преследования стало его участие в избирательной кампании в Госдуму 2026 года и планы провести всероссийскую конференцию обманутых собственников. Политик назвал свое дело сфабрикованным.
По его утверждению, в материалах нет ни события преступления, ни состава, ни ущерба, ни доказательств — это подтверждали свидетели и экспертизы. Арбитражные суды Краснодарского края и Москвы, антимонопольная служба и Счетная палата, как он говорит, вставали на его сторону и фиксировали нарушения со стороны администрации. По этим фактам, по его словам, осудили и лишили должностей многих чиновников.
«Рисуют победу»:
Уголовное дело длится больше девяти лет. Первый приговор был оправдательным, но его отменили. Бесленей связывает это с вмешательством тогдашнего прокурора края Сергея Табельского и нынешнего губернатора Вениамина Кондратьева. Второй приговор стал обвинительным и условным: судья, по мнению политика, не стал разбираться в обстоятельствах и вел процесс формально.
Последней каплей для властей, считает Бесленей, стала его кампания в Госдуму от «Яблока» по Центральному округу № 49 — он набрал около 2% голосов. После этого, по его словам, все силы бросили на замену условного срока реальным и дискредитацию в СМИ.
По версии следствия, Бесленей и его отец Шамиль, возглавлявший «Краснодарводстрой», похитили около 30 млн рублей при реконструкции тренировочных площадок к ЧМ-2018. Защита настаивает на их невиновности.
14 сентября, Ахмед Бесленей дал интервью Юга.ру. Он называл себя беспартийным кандидатом, которого выдвинуло «Яблоко», а свою программу свел к одному пункту — защите конституционных прав граждан.