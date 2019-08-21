Перестрелка в Краснодаре могла начаться из-за громкой музыки

Краснодарский край

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Стрельба на улице Ставропольской в Краснодаре могла начаться из-за громкой музыки из машины

В Краснодаре ночью 21 августа на углу улиц Ставропольской и Вишняковой произошла потасовка между группами молодых людей. Один из участников конфликта начал хаотично стрелять. По версии следкома, он сделал это из хулиганских побуждений. В результате погиб 27-летний уроженец Дагестана, а участников конфликта объявили в розыск. Появились ориентировки на двух уроженцев Чечни на белой Lada Priora — такая машина попала на записи с камер видеонаблюдения.

Проект Baza в своем телеграм-канале сообщил, что конфликт произошел из-за шума. Предварительно, компанию мужчин возмутила громкая музыка из машины, и они сделали грубое замечание молодым людям. Кроме того, издание сообщает, что полицейские уже задержали троих мужчин и продолжают искать сообщников.

Краснодар Полиция Следственный комитет смерть Стрельба Убийство Хулиганство

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