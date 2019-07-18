В Темрюкском районе 17 июля задержали 26-летнего мужчину, который входил в преступную группу Владислава Гмыри, который в 2017 году устроил стрельбу и погоню на улице Тургенева в Краснодаре

Арестованный парень оказался членом банды Гмыри, в которую входили еще восемь человек. Троих участников преступного сообщества, которые также оказались членами праворадикальной группировки, поймали в Краснодаре в августе 2017 года. Это случилось после того, как один из них открыл стрельбу на посту ДПС, а затем полицейские устроили за ним погоню по улице Тургенева.

17 июля 2019 года сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 26-летнего участника преступной группы. Он скрывался в съемной квартире. Мужчину арестовали.

Уточняется, что задержанный участвовал в подготовке и создании подходящих условий для нападения на людей. Также он отвечал за организацию сокрытия следов преступления, в том числе предметов, используемых в качестве оружия и средств связи, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Расследование продолжается.