ФСБ задержала одного из объявленных в розыск по делу «краснодарских стрелков», ответственного за сокрытие следов преступления
В Темрюкском районе 17 июля задержали 26-летнего мужчину, который входил в преступную группу Владислава Гмыри, который в 2017 году устроил стрельбу и погоню на улице Тургенева в Краснодаре
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Арестованный парень оказался членом банды Гмыри, в которую входили еще восемь человек. Троих участников преступного сообщества, которые также оказались членами праворадикальной группировки, поймали в Краснодаре в августе 2017 года. Это случилось после того, как один из них открыл стрельбу на посту ДПС, а затем полицейские устроили за ним погоню по улице Тургенева.
17 июля 2019 года сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 26-летнего участника преступной группы. Он скрывался в съемной квартире. Мужчину арестовали.
Уточняется, что задержанный участвовал в подготовке и создании подходящих условий для нападения на людей. Также он отвечал за организацию сокрытия следов преступления, в том числе предметов, используемых в качестве оружия и средств связи, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Расследование продолжается.
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Как сообщали Юга.ру, Владислав Гмыря вместе с восемью своими друзьями и знакомым совершили ряд преступлений в Краснодаре. В июне 2017 года у Гмыри произошел конфликт с руководством нелегального игорного зала, расположенного в центре Краснодара. Ему выпал выигрыш на 800 тыс. рублей, но деньги ему не выдали. По словам обвиняемого, представители хозяев заведения неоднократно угрожали ему расправой, если он не откажется от выигрыша. Гмыря решил выследить одного из сотрудников «службы безопасности» игорного зала и разбить ему машину, для этого он позвал своих знакомых. Злоумышленники подстерегли мужчину возле дома и избили, после чего скрылись на автомобиле.
В августе того же года лидер группы и еще двое человек поехали на машине в один из районов края. На посту ДПС у въезда в Краснодар полиция остановила иномарку, после чего водитель открыл стрельбу, а пассажиры попытались убежать. Одного из них, Гмырю, задержали, второй скрылся. Водитель уехал, за ним устроили погоню. На пересечении улиц Тургенева и Атарбекова машина попала в ДТП, водитель скрылся с ружьем. В салоне и багажнике автомобиля полицейские нашли оружие. Сбежавшего водителя задержали ночью, в тот же день поймали еще одного фигуранта.
В феврале 2019 года Гмырю и трех его подельников приговорили к срокам от 3,5 до 17 лет. Еще пятеро фигурантов скрылись от полиции. Их объявили в федеральный розыск, а материалы уголовного дела выделили в отдельное производство.
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