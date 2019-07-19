В Краснодаре армяне подрались с чеченцами, перепутав их с дагестанцами. Пришлось извиняться

Краснодарский край

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В Краснодарском поселке Водники вечером 17 июля произошла драка между уроженцами Армении и Чечни

О конфликте рассказал на своем канале в YouTube первый заместитель мэра Грозного Иса Хаджимурадов. По его словам, группа чеченцев пошла в магазин, где к ним подошли неизвестные и начали драку. По данным издания «Кавказ. Реалии», сразу после потасовки один из пострадавших чеченцев в соцсетях попросил помощи у земляков, так как нападавших было 30-40 человек.

Хаджимурадов заявил, что зачинщиками драки стали армяне, которые уже извинились. По словам чиновника, молодые люди перепутали его земляков с дагестанцами, которые ранее, будучи пьяными, приставали к армянкам.

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что в полицию сообщений об этом происшествии не поступало. Полицейские назначили проверку информации, размещенной в СМИ.

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По словам представителей властей, на место происшествия выехали сотрудники администрации Краснодара и Краснодарского края. При необходимости они будут подключать членов диаспор и специалистов по межнациональным отношениям. Предварительная причина конфликта — бытовая, а не межнациональная.

Замглавы регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз армян России» Краснодарского края Ленсер Оганисян прокомментировал ситуацию порталу Юга.ру и сказал, что произошла обычная драка.

«Обыкновенная бытовая драка. После нее сели, поговорили, вопрос уже решили. Обычная драка между пацанами, таких десятки каждый день», — объяснил Оганисян.

Драки Краснодар Межнациональные отношения Полиция
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