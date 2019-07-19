В Краснодаре армяне подрались с чеченцами, перепутав их с дагестанцами. Пришлось извиняться

О конфликте рассказал на своем канале в YouTube первый заместитель мэра Грозного Иса Хаджимурадов. По его словам, группа чеченцев пошла в магазин, где к ним подошли неизвестные и начали драку. По данным издания «Кавказ. Реалии», сразу после потасовки один из пострадавших чеченцев в соцсетях попросил помощи у земляков, так как нападавших было 30-40 человек.

Хаджимурадов заявил, что зачинщиками драки стали армяне, которые уже извинились. По словам чиновника, молодые люди перепутали его земляков с дагестанцами, которые ранее, будучи пьяными, приставали к армянкам.