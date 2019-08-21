«Случай вопиющий». Власти Краснодара подтвердили задержание нескольких участников ночной перестрелки

В администрации Краснодара 21 августа сообщили, что погибшим в перестрелке мужчиной оказался уроженец Дагестана. По делу уже задержали несколько человек

Что случилось? В Краснодаре ночью 21 августа на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой группа молодых людей устроила перестрелку. По версии следственного комитета, один из участников конфликта открыл стрельбу из хулиганских побуждений. Также есть предположение, что конфликт произошел из-за громкой музыки, которая играла в машине одного из мужчин.

От пулевых ранений умер 27-летний уроженец Дагестана. Участников конфликта объявили в розыск. Появились ориентировки на двух уроженцев Чечни на белой Lada Priora — такой автомобиль попал на записи с камер видеонаблюдения.