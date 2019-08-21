«Случай вопиющий». Власти Краснодара подтвердили задержание нескольких участников ночной перестрелки

Краснодарский край

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В администрации Краснодара 21 августа сообщили, что погибшим в перестрелке мужчиной оказался уроженец Дагестана. По делу уже задержали несколько человек

Предполагаемая машина разыскиваемых

Предполагаемая машина разыскиваемых

Что случилось? В Краснодаре ночью 21 августа на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой группа молодых людей устроила перестрелку. По версии следственного комитета, один из участников конфликта открыл стрельбу из хулиганских побуждений. Также есть предположение, что конфликт произошел из-за громкой музыки, которая играла в машине одного из мужчин.

От пулевых ранений умер 27-летний уроженец Дагестана. Участников конфликта объявили в розыск. Появились ориентировки на двух уроженцев Чечни на белой Lada Priora — такой автомобиль попал на записи с камер видеонаблюдения.

Что рассказали власти города? Днем 21 августа пресс-служба администрации Краснодара прокомментировала произошедшее. По словам замглавы краевой столицы Виталия Косенко, у следствия уже есть информация о подозреваемых. На данный момент задержаны несколько человек. Он также подтвердил, что погибшим оказался 27-летний уроженец Дагестана.

«Случай, безусловно, вопиющий. Перестрелка почти в центре города, в результате которой погиб человек. Сейчас идет общение с лидерами национальных общин, чтобы они со своей стороны оказали содействие в расследовании. От полиции и следственного комитета привлечено максимальное количество сотрудников», — сказал Евгений Первышов.

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Следствию помогает «Единая дежурно-диспетчерская служба», которая в круглосуточном режиме отслеживает ситуацию с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный город». Всего в городе работает 851 камера.

Краснодар Оружие Полиция Следственный комитет смерть Стрельба Убийство Хулиганство

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