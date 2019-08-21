В Краснодаре объявили в розыск предполагаемого участника перестрелки на белой Lada Priora

Появилась ориентировка на предполагаемых участников перестрелки, произошедшей 20 августа на улице Ставропольской в Краснодаре

Что произошло? В Краснодаре в ночь на 21 августа напротив торгового центра Royal city mall недалеко от Вишняковского сквера случился конфликт между группой мужчин, произошла перестрелка. В результате погиб 27-летний уроженец Дагестана Ильяс Ванатов. Остальные участники скрылись с места происшествия. Что говорят в полиции? В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что зарегистрировали сообщение о конфликте на улице Ставропольской. По факту происшествия проводят проверку, выясняют обстоятельства случившегося. В следственном комитете рассказали, что один из участников конфликта начал хаотично стрелять. По версии ведомства, он сделал это из хулиганских побуждений. Уголовное дело завели по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), и убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).