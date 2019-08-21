В Краснодаре объявили в розыск предполагаемого участника перестрелки на белой Lada Priora
Появилась ориентировка на предполагаемых участников перестрелки, произошедшей 20 августа на улице Ставропольской в Краснодаре
Что произошло? В Краснодаре в ночь на 21 августа напротив торгового центра Royal city mall недалеко от Вишняковского сквера случился конфликт между группой мужчин, произошла перестрелка. В результате погиб 27-летний уроженец Дагестана Ильяс Ванатов. Остальные участники скрылись с места происшествия.
Что говорят в полиции? В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что зарегистрировали сообщение о конфликте на улице Ставропольской. По факту происшествия проводят проверку, выясняют обстоятельства случившегося. В следственном комитете рассказали, что один из участников конфликта начал хаотично стрелять. По версии ведомства, он сделал это из хулиганских побуждений. Уголовное дело завели по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), и убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Стрелявших нашли? Пока неизвестно. Утром 21 августа в социальных сетях появилась ориентировка на предполагаемых участников конфликта. Одним из них стал 28-летний уроженец Чечни Руслан Турашов. Он может передвигаться на белом автомобиле Lada Priora с госномером В 990 ТК 95. Вместе с ним в машине могут находиться 25-летний Мурад Турашов и другие неустановленные лица. Они могут быть вооружены.
Тех, кому что-либо известно о местонахождении предполагаемых участников перестрелки, просят сообщить по телефону 8 (861) 255-79-66.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что не могут предоставить никакой информации по поводу розыска стрелков. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю также отказались от комментариев, сославшись на то, что дело находится у следственного комитета.
Читайте также
Жители Сочи пожаловались на нашествие гусениц
Хотя бюджет на борьбу с ними увеличился в несколько раз
Интервью с продюсером Ильей Островским
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.