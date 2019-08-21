Мужчину убили во время перестрелки в Краснодаре
В Краснодаре на улице Ставропольской во время перестрелки в ночь с 20 на 21 августа погиб 27-летний мужчина
Перестрелка произошла на пересечении с улицей Вишняковой, напротив торгового центра Royal city mall.
По предварительным данным, между несколькими людьми произошел конфликт. Один из участников ссоры начал хаотично стрелять. По версии следкома, он это делал из хулиганских побуждений. Не менее двух раз он выстрелил в 27-летнего мужчину.
Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных ран. Точное количество пострадавших выясняется.
Уголовное дело завели по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), и убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Полицейские и следователи устанавливают всех участников конфликта, в том числе тех, кто стрелял. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
За последний год в Краснодаре произошел еще один случай стрельбы с погибшим. В ноябре 2018 года на улице Гагарина неизвестный мужчина открыл стрельбу по двум сотрудникам Росгвардии. Его убили ответным огнем. Двух росгвардейцев с ранениями госпитализировали. Через день одного из них выписали, а второй спустя полтора месяца умер в больнице.
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