Мужчину убили во время перестрелки в Краснодаре

В Краснодаре на улице Ставропольской во время перестрелки в ночь с 20 на 21 августа погиб 27-летний мужчина

По предварительным данным, между несколькими людьми произошел конфликт. Один из участников ссоры начал хаотично стрелять. По версии следкома, он это делал из хулиганских побуждений. Не менее двух раз он выстрелил в 27-летнего мужчину.

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных ран. Точное количество пострадавших выясняется.

Уголовное дело завели по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), и убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Полицейские и следователи устанавливают всех участников конфликта, в том числе тех, кто стрелял. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.