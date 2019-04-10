В Краснодаре неизвестный несколько раз выстрелил в прохожего
В Краснодаре 9 апреля несколько раз выстрелили в мужчину на улице Дзержинского
Неизвестный около 12:30 несколько раз выстрелил из травматического оружия в 32-летнего жителя Выселковского района. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Ранения оказались незначительными, госпитализация не понадобилась.
В полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).
Проводится проверка, устанавливается личность стрелявшего и его мотивы, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Как сообщали Юга.ру, в апреле 2018 года в Краснодаре на Елизаветинском посту ДПС произошла стрельба после того, как полицейские остановили машину.
В сентябре в краевом центре произошла потасовка между двумя водителями, которая закончилась стрельбой.
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