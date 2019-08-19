В Краснодаре пьяный адвокат стрелял из машины и ранил человека
В Краснодаре адвоката в августе обвинили в хулиганстве с применением оружия и причинении легкого вреда здоровью человеку
Инцидент произошел вечером 14 сентября 2018 года рядом с домом на улице Кожевенной, 54/1. Следствие установило, что 28-летний адвокат адвокатской палаты Карачаево-Черкесии, будучи в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил в открытый люк своего автомобиля BMW. Очевидцем стал 37-летний мужчина. Он сделал замечание стрелявшему, за что тот несколько раз ударил его по лицу. После этого юрист вышел из машины и выстрелил в грудь мужчине, причинив легкий вред его здоровью.
Против адвоката возбудили уголовные дела по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением оружия) и п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия).
Прокуратура Западного округа Краснодара утвердила обвинительное заключение, дело передали в суд, сообщили 19 августа в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Еще один случай стрельбы произошел 12 августа в Черкесске. Там мужчина стрелял из автомата возле школы, предположительно, во время кражи невесты.
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