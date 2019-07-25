В новостройке Краснодара во время ливня вода полилась в коридоры и на счетчики

В Краснодаре 25 июля после сильного ливня в 17-этажном доме на улице Селезнева вода через шахту полилась на счетчики

Это произошло в доме на улице Селезнева, 4/15 к. 2. По данным сайта «Дом.МинЖКХ.ру», дом сдали в 2017 году. Житель многоэтажки Алексей Калинин рассказал порталу Юга.ру, что потоп произошел впервые с момента сдачи дома. «На седьмом этаже квартиру затопило именно из-за протечки в шахте. Сейчас жильцы находятся в шоке. Звонят в УК, там не отвечают. Электричество выключили во втором подъезде, но лифты работают. Со слов независимого специалиста, теперь придется менять все пострадавшие счетчики и автоматы, так как в дальнейшем они уже непригодны. Но кто и когда это будет делать, неизвестно. Люди находятся в смятении, так как полнейшая тишина со стороны УК и вообще непонятно, как такое могло случиться», — сказал Калинин.

Дом обслуживает ООО «УК Карасун плюс». Аварийный диспетчер управляющей компании Анжелика Лиманская рассказала порталу Юга.ру, что сейчас в многоэтажке специалисты ведут работы — устраняют протечки. «Сработала сигнализация. Мы вызвали пожарных, чтобы они проверили, все ли в порядке. Сделали все, чтобы обезопасить жителей. В доме выключили электричество, в том числе домофоны. Предупредили о сложившейся ситуации "Регионлифт". Лифты работают, потому что у них специальное оборудование», — сказала специалист. Она добавила, что свет в доме включат после того, как будут завершены аварийные работы.

Говорите город топит? Да тут и квартиры заливает через шахту с электро счётчиками.

Селезнёва 4/15 pic.twitter.com/iIt0uYa7XB — орден Сутулого (@Mister49142244) July 25, 2019

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 25 июля прошел сильный ливень. В результате подтопило улицы, встал общественный транспорт. До 26 июля на Кубани ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, в отдельных пунктах — град. В связи с этим в Краснодаре объявили штормовое предупреждение.