В новостройке Краснодара во время ливня вода полилась в коридоры и на счетчики
В Краснодаре 25 июля после сильного ливня в 17-этажном доме на улице Селезнева вода через шахту полилась на счетчики
Это произошло в доме на улице Селезнева, 4/15 к. 2. По данным сайта «Дом.МинЖКХ.ру», дом сдали в 2017 году. Житель многоэтажки Алексей Калинин рассказал порталу Юга.ру, что потоп произошел впервые с момента сдачи дома.
«На седьмом этаже квартиру затопило именно из-за протечки в шахте. Сейчас жильцы находятся в шоке. Звонят в УК, там не отвечают. Электричество выключили во втором подъезде, но лифты работают. Со слов независимого специалиста, теперь придется менять все пострадавшие счетчики и автоматы, так как в дальнейшем они уже непригодны. Но кто и когда это будет делать, неизвестно. Люди находятся в смятении, так как полнейшая тишина со стороны УК и вообще непонятно, как такое могло случиться», — сказал Калинин.
Дом обслуживает ООО «УК Карасун плюс». Аварийный диспетчер управляющей компании Анжелика Лиманская рассказала порталу Юга.ру, что сейчас в многоэтажке специалисты ведут работы — устраняют протечки.
«Сработала сигнализация. Мы вызвали пожарных, чтобы они проверили, все ли в порядке. Сделали все, чтобы обезопасить жителей. В доме выключили электричество, в том числе домофоны. Предупредили о сложившейся ситуации "Регионлифт". Лифты работают, потому что у них специальное оборудование», — сказала специалист.
Она добавила, что свет в доме включат после того, как будут завершены аварийные работы.
Говорите город топит? Да тут и квартиры заливает через шахту с электро счётчиками.— орден Сутулого (@Mister49142244) July 25, 2019
Селезнёва 4/15 pic.twitter.com/iIt0uYa7XB
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 25 июля прошел сильный ливень. В результате подтопило улицы, встал общественный транспорт. До 26 июля на Кубани ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, в отдельных пунктах — град. В связи с этим в Краснодаре объявили штормовое предупреждение.
В краевом центре 21 июля выпала месячная норма осадков. В городе затопило дороги, вышли из строя светофоры. Вечером в этот же день жительница дома на улице Мира, 90, где в начале июля произошел пожар, прислала в редакцию Юга.ру видео, на котором видно, как заливает водой квартиры. В пятиэтажке выключили свет на время дождя.
В мэрии Краснодара 22 июля сообщили, что ответственность за сохранность дома на Мира лежит на управляющей компании. На следующий день от должности отстранили начальника управления по жилищным вопросам Александра Рудя. В мэрии пояснили, что такие меры приняли, так как он не проконтролировал деятельность УК.
Все материалы по теме:
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.