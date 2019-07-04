Возле вокзала Краснодар-I загорелась пятиэтажка
В центре Краснодара 4 июля произошел пожар в пятиэтажном доме
Сообщение о возгорании на улице Мира, 90 поступило спасателям в 12:39. Загорелась крыша пятиэтажного дома в районе вокзала Краснодар-I.
По предварительным данным, огонь распространился на площади 500 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В тушении задействованы 24 машины и 84 человека.
На место происшествия выехал мэр Краснодара Евгений Первышов. В пресс-службе администрации города сообщили, что в доме прописаны 89 человек. Там четыре подъезда. Жильцов эвакуировали. Их направили в пункт временного размещения в лицее № 12.
Временно исполняющий обязанности главы краевого ГУ МЧС России Иван Лунев рассказал, что возгорание произошло на чердаке. На месте работают эксперты. Причина возгорания пока не установлена. Однако он отметил, что пожар мог произойти как из-за человеческого фактора, так и по технической причине.
Как писали Юга.ру, 4 июля с раннего утра в Краснодаре на складе на улице Кореновской тушат пожар, который охватил площадь 1,2 тыс. кв. метров.
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