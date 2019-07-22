В горевшем доме на улице Мира в Краснодаре отключили свет во время дождя
В Краснодаре в пятиэтажке на улице Мира, в которой в начале июля сгорела крыша, 21 июля отключили электричество из-за ливня
Директор по производству «ГУК-Краснодар» Анатолий Александров рассказал, что полный ремонт крыши и системы водоотведения дома на улице Мира займет около двух месяцев.
«Из-за обильных осадков вода попадает в дом через временные перекрытия кровли — сейчас там натянута пленка. Для безопасности жителей на время дождя в доме отключили электроэнергию», — сказал он.
По словам Александрова, специалисты подрядной организации осматривают крышу, и где это необходимо, сами или по просьбе собственников квартир, натягивают дополнительный слой пленки.
Жительница дома рассказала порталу Юга.ру, что по данным на 12:20, электричества пока нет.
«Свет еще не дали. Вода все еще течет. Никто ничего не делает», — сказал женщина.
Как сообщали Юга.ру, 21 июля в Краснодаре прошел сильный ливень, который затопил часть дорог и дворов. Всего поступило 78 заявок на откачку воды. В городе выпало 54 мм осадков при месячной норме в 56 мм.
Вечером того же дня жительница дома по улице Мира, 90, в котором произошел пожар, прислала в редакцию портала Юга.ру видео, на котором видно, как вода заливает квартиры.
Крыша в этом доме сгорела 4 июля. Огонь распространился на площади 1,6 тыс. кв. метров. Пожар тушили около восьми часов 147 человек и 47 спецмашин. На следующий день власти города пообещали восстановить сгоревшую крышу пятиэтажки, а также единовременно выплатить всем жильцам по 10 тыс. рублей.
Где он находится и как выглядит
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