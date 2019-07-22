В горевшем доме на улице Мира в Краснодаре отключили свет во время дождя

В Краснодаре в пятиэтажке на улице Мира, в которой в начале июля сгорела крыша, 21 июля отключили электричество из-за ливня

Директор по производству «ГУК-Краснодар» Анатолий Александров рассказал, что полный ремонт крыши и системы водоотведения дома на улице Мира займет около двух месяцев.

«Из-за обильных осадков вода попадает в дом через временные перекрытия кровли — сейчас там натянута пленка. Для безопасности жителей на время дождя в доме отключили электроэнергию», — сказал он.

По словам Александрова, специалисты подрядной организации осматривают крышу, и где это необходимо, сами или по просьбе собственников квартир, натягивают дополнительный слой пленки.