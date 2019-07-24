Чиновника из мэрии Краснодара отстранили от должности после потопа в горевшем доме на улице Мира

Такое решение приняли после того, как во время дождя залило квартиры в пятиэтажке на улице Мира, где две недели назад произошел крупный пожар. Вечером 21 июля жительница этого дома прислала в редакцию портала Юга.ру видео, на котором видно, как вода заливает квартиры. В управляющей компании ООО «ГУК-Краснодар» на следующий день рассказали, что во время ливня в доме натянули пленку, для безопасности жителей в здании отключили электричество. В мэрии пояснили, что сохранность пятиэтажки должна обеспечить управляющая компания.

В пресс-службе администрации Краснодара 23 июля сообщили, что начальника управления по жилищным вопросам отстранили от должности, потому что он не проконтролировал деятельность управляющей компании.