Чиновника из мэрии Краснодара отстранили от должности после потопа в горевшем доме на улице Мира
В Краснодаре 23 июля отстранили от должности начальника управления по жилищным вопросам Александра Рудя
Такое решение приняли после того, как во время дождя залило квартиры в пятиэтажке на улице Мира, где две недели назад произошел крупный пожар. Вечером 21 июля жительница этого дома прислала в редакцию портала Юга.ру видео, на котором видно, как вода заливает квартиры. В управляющей компании ООО «ГУК-Краснодар» на следующий день рассказали, что во время ливня в доме натянули пленку, для безопасности жителей в здании отключили электричество. В мэрии пояснили, что сохранность пятиэтажки должна обеспечить управляющая компания.
В пресс-службе администрации Краснодара 23 июля сообщили, что начальника управления по жилищным вопросам отстранили от должности, потому что он не проконтролировал деятельность управляющей компании.
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Ремонт крыши будет вести подрядная компания «Отис». Деньги из внебюджетных источников начали поступать 8 июля. Всего подрядчику передали более 4,1 млн рублей. Смету по необходимым работам рассчитали специалисты «ГУК-Краснодар».
По словам замдиректора ООО «ГУК-Краснодар» Анатолия Александрова, после пожара жильцы на общем собрании решили, что крышу нужно застелить пленкой — до восстановления кровли. На части крыши уже поставили стропила. На них 24 июля планируют натянуть изоляционную пленку, которую кладут под металлопрофиль. Ожидается, что это убережет квартиры от дождевой воды.
Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый отметил, что нужно ускорить работы по восстановлению крыши, где сейчас работают семь человек. Планируется, что дополнительно выйдут еще двое рабочих. Крышу собираются отремонтировать до 15 сентября.
Белый добавил, что единовременные выплаты по 10 тыс. рублей получили 90 жильцов. Из них 28 человек — в основном жильцы верхнего этажа. Им дополнительно положено по 50 тыс. рублей за частично утраченное имущество. Еще трое жильцов пока не получили по 10 тыс. рублей из-за личных причин. Глава департамента уточнил, что выплаты будут сделаны, как только люди обратятся в мэрию с документами, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, крыша в доме на улице Мира сгорела 4 июля. Огонь распространился на площади 1,6 тыс. кв. метров. Пожар тушили около восьми часов. На следующий день власти города пообещали восстановить сгоревшую крышу пятиэтажки, а также единовременно выплатить всем жильцам по 10 тыс. рублей.
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