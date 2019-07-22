Сохранность пятиэтажки на улице Мира должна обеспечить управляющая компания «ГУК-Краснодар» — мэрия
В администрации Краснодара 22 июля сообщили, что ответственность за сохранность пятиэтажного дома на улице Мира, в котором сгорела крыша, лежит на управляющей компании
Об этом рассказал начальник управления по жилищным вопросам администрации Краснодара Александр Рудь.
Вечером 21 июля жительница дома на улице Мира, 90, в котором в начале июля произошел пожар, прислала в редакцию портала Юга.ру видео, на котором видно, как вода заливает квартиры. Директор по производству «ГУК-Краснодар» Анатолий Александров рассказал, что в доме от дождя натянули пленку, для безопасности жителей на время осадков в здании отключили электричество.
«Прошедший накануне сильный дождь показал, что пленка, которой сейчас накрыта кровля дома по улице Мира, не выдерживает серьезных осадков. Со своей стороны город выполнил все обязательства в полном объеме — жители получили все необходимые выплаты и компенсации. В этом вопросе никаких проволочек не было и быть не может», — сказал Рудь.
Читайте также:
Он уточнил, что мэрия пошла навстречу жителям и нашла финансовую возможность помочь восстановить кровлю. По его словам, ответственность за общедомовое имущество несет управляющая компания ООО «ГУК-Краснодар».
«Именно она обязана обеспечить его сохранность. Жителям дома нужно максимально жестко требовать от управляющей компании выполнения этой задачи. Вчерашний день показал неэффективную работу управляющей компании, в результате страдают жители, что недопустимо», — сказал глава управления по жилищным вопросам.
По его словам, ливни могут длиться до конца недели. В связи с этим УК должна сделать все необходимое, чтобы подобное не повторились. Если у жителей будут жалобы и нарекания, мэрия готова провести проверку эффективности работы управляющей компании, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, крыша в доме на улице Мира сгорела 4 июля. Огонь распространился на площади 1,6 тыс. кв. метров. Пожар тушили около восьми часов. На следующий день власти города пообещали восстановить сгоревшую крышу пятиэтажки, а также единовременно выплатить всем жильцам по 10 тыс. рублей.
Где он находится и как выглядит
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.