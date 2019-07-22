Сохранность пятиэтажки на улице Мира должна обеспечить управляющая компания «ГУК-Краснодар» — мэрия

В администрации Краснодара 22 июля сообщили, что ответственность за сохранность пятиэтажного дома на улице Мира, в котором сгорела крыша, лежит на управляющей компании

Об этом рассказал начальник управления по жилищным вопросам администрации Краснодара Александр Рудь.

Вечером 21 июля жительница дома на улице Мира, 90, в котором в начале июля произошел пожар, прислала в редакцию портала Юга.ру видео, на котором видно, как вода заливает квартиры. Директор по производству «ГУК-Краснодар» Анатолий Александров рассказал, что в доме от дождя натянули пленку, для безопасности жителей на время осадков в здании отключили электричество.

«Прошедший накануне сильный дождь показал, что пленка, которой сейчас накрыта кровля дома по улице Мира, не выдерживает серьезных осадков. Со своей стороны город выполнил все обязательства в полном объеме — жители получили все необходимые выплаты и компенсации. В этом вопросе никаких проволочек не было и быть не может», — сказал Рудь.