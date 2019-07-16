Для Краснодара хотят купить 12 троллейбусов с автономным ходом

В Краснодаре в июле началась процедура закупки троллейбусов с автономным ходом

Управление закупок администрации города разместило на сайте госзакупок конкурсную документацию по приобретению десяти троллейбусов. Такие же документы разместило Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление (КТТУ). Предприятие собирается купить два троллейбуса с автономным ходом за счет собственных денег. Закупать троллейбусы будут по техническому заданию, которое разработали городской департамент транспорта и КТТУ. Среди требований: кондиционер, автономный ход не менее 15 км, автоматическая система пожаротушения, USB-разъемы для зарядки техники, система навигации и связи, место для подключения Wi-Fi, видеонаблюдение.

Директор КТТУ Александр Грачев рассказал, что отдельно проработали вопрос системы кондиционирования. «Сейчас в техтребованиях мощность системы контроля климата выше, чем в моделях предыдущих лет. При этом обязательное условие — чтобы кондиционер был эффективен при максимальной температуре наружного воздуха до 40 °C. Это означает необходимость дополнительной теплоизоляции салона, дверей», — сказал Грачев.

Также машины должны быть рассчитаны на пассажиров с ограниченными возможностями. Во всех троллейбусах должна быть система понижения пола на остановках, кнопка связи с водителем, место для размещения инвалидных колясок, транспортный радиоинформатор для ориентирования инвалидов по зрению. Аукцион по выбору поставщика состоится 26 июля. Заключить контракт с его победителем планируют до середины августа. По условиям контракта, полная поставка всех 12 машин должна завершиться до конца года, сообщили 16 июля в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, 23 мая депутаты гордумы решили выделить 123 млн рублей на покупку электробусов. Такое решение приняли после того, как стало известно, что с улицы Красной уберут троллейбус. С 7 июня троллейбусы № 9, 13, 14, 21, 31 и автобус № 2 начали работать по новым маршрутам. Планируется, что в дальнейшем по улице Красной будут курсировать троллейбусы с автономным ходом. 10 июля на круглом столе депутатов ЗСК и представителей администрации Краснодара мэр Евгений Первышов заявил, что парк троллейбусов находится в плохом состоянии. Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко поручил профильному комитету способствовать либо расширению действующей, либо разработке новой программы по покупке новых троллейбусов.