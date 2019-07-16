Для Краснодара хотят купить 12 троллейбусов с автономным ходом
В Краснодаре в июле началась процедура закупки троллейбусов с автономным ходом
Управление закупок администрации города разместило на сайте госзакупок конкурсную документацию по приобретению десяти троллейбусов. Такие же документы разместило Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление (КТТУ). Предприятие собирается купить два троллейбуса с автономным ходом за счет собственных денег.
Закупать троллейбусы будут по техническому заданию, которое разработали городской департамент транспорта и КТТУ. Среди требований: кондиционер, автономный ход не менее 15 км, автоматическая система пожаротушения, USB-разъемы для зарядки техники, система навигации и связи, место для подключения Wi-Fi, видеонаблюдение.
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Директор КТТУ Александр Грачев рассказал, что отдельно проработали вопрос системы кондиционирования.
«Сейчас в техтребованиях мощность системы контроля климата выше, чем в моделях предыдущих лет. При этом обязательное условие — чтобы кондиционер был эффективен при максимальной температуре наружного воздуха до 40 °C. Это означает необходимость дополнительной теплоизоляции салона, дверей», — сказал Грачев.
Также машины должны быть рассчитаны на пассажиров с ограниченными возможностями. Во всех троллейбусах должна быть система понижения пола на остановках, кнопка связи с водителем, место для размещения инвалидных колясок, транспортный радиоинформатор для ориентирования инвалидов по зрению.
Аукцион по выбору поставщика состоится 26 июля. Заключить контракт с его победителем планируют до середины августа. По условиям контракта, полная поставка всех 12 машин должна завершиться до конца года, сообщили 16 июля в пресс-службе администрации Краснодара.
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Как сообщали Юга.ру, 23 мая депутаты гордумы решили выделить 123 млн рублей на покупку электробусов. Такое решение приняли после того, как стало известно, что с улицы Красной уберут троллейбус. С 7 июня троллейбусы № 9, 13, 14, 21, 31 и автобус № 2 начали работать по новым маршрутам. Планируется, что в дальнейшем по улице Красной будут курсировать троллейбусы с автономным ходом.
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